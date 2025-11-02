Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, χωρίς σέντερ με Αστέρα!

Ο Τούρκος σέντερ θα μείνει στα «πιτς» για το επόμενο τουλάχιστον δεκαήμερο, που σημαίνει πως χάνει τα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, Βελιγράδι), την Παρί (11/11, Παρίσι) και τη Ρεάλ (13/11, Μαδρίτη), ενώ ενδιάμεσα υπάρχει και το παιχνίδι με το Περιστέρι (8/11, εκτός έδρας) για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η απουσία του Τούρκου σέντερ έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Ρίσον Χολμς και Ματίας Λεσόρ, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς καθαρό σέντερ για τα προσεχή παιχνίδια. Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να βρει προς το παρόν λύσεις εκ των έσω, χρησιμοποιώντας στη θέση «5» τον Ντίνο Μήτογλου, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ή ακόμα τον Αλέξανδρο Σαμαντούροβ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις.

sdna.gr