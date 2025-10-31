ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός με Μονακό, μέσα ο Καλαϊτζάκης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός με Μονακό, μέσα ο Καλαϊτζάκης

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα βρίσκεται στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Μονακό, ενώ κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Το εμπόδιο της Μονακό καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο «Salle Gaston Medecin» για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με την «πράσινη» αποστολή, αλλά δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που ταλαιπωρεί και θα χάσει ακόμη ένα παιχνίδι.

Από την άλλη, κανονικά στη 12άδα βρίσκεται ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αγκώνα, αλλά θα είναι στη διάθεση του προπονητή του και μένει να φανεί πόσο θα αγωνιστεί.

Εκτός δράσης είναι φυσικά οι Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιβίωσε μέσα από την άμυνα του ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νικηφόρα η 3η αγωνιστική για Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, έχασε με κάτω τα χέρια από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Φούτσαλ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Βάλαμε δύσκολα σε εμάς - Δύσκολο να είσαι διαιτητής»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Άρη απέναντι στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με πρωταγωνιστεί τον Ρολς η ΕΝΠ πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη με «τριάρα» στον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη