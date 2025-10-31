Χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός με Μονακό, μέσα ο Καλαϊτζάκης

Το εμπόδιο της Μονακό καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο «Salle Gaston Medecin» για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με την «πράσινη» αποστολή, αλλά δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που ταλαιπωρεί και θα χάσει ακόμη ένα παιχνίδι.

Από την άλλη, κανονικά στη 12άδα βρίσκεται ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αγκώνα, αλλά θα είναι στη διάθεση του προπονητή του και μένει να φανεί πόσο θα αγωνιστεί.

Εκτός δράσης είναι φυσικά οι Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

