ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Εκτός οι Πελίστρι και Σάντσες για το ματς με τη Φέγενορντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Εκτός οι Πελίστρι και Σάντσες για το ματς με τη Φέγενορντ

Οι Πελίστρι και Σάντσες δε θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση του Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φέγενορντ (23/10).

Ο Παναθηναϊκός συνεχισε την Τρίτη (21/10) την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Europa League με τη Φέγενορντ (23/10,19:45), με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Το «τριφύλλι» δούλεψε σε τακτική, rondo και παιχνίδι, ενώ οι παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί στον αγώνα με τον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Σημαντικές απουσίες για το ματς του Europa League θα είναι αυτές των Σάντσες και Πελίστρι. Ο Πορτογάλος έβγαλε μόνο μέρος του προγράμματος, ενώ ο 23χρονος εξτρέμ ακολούθησε ατομικό, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Οι υπόλοιποι παίκτες ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης, με τον Ντέσερς να δουλεύει στο γυμναστήριο και τον Μπόκο να κάνει θεραπεία.

 

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Jr κλήθηκε στην U16 της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Άρσεναλ άφησε την Ατλέτικο δίχως ζεστό νερό στ' αποδυτήρια του Έμιρεϊτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Υποδέχεται την Αυστρία στη Λεμεσό (εισιτήρια)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζεται καθημερινά η προετοιμασία της Εθνικής μας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Στις 29 Οκτωβρίου ο αγώνας ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (5η αγωνιστική)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Σκέψεις για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με Λιούμπισιτς αντί Ζίνι

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Σάντσες ενόψει Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Τα λάθη και η επίδραση των αλλαγών

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ

EUROLEAGUE

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Συνελήφθη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Συνδέεται με τη μοτοσικλέτα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Για ένα ταξίδι 2,5 ωρών η Εθνική Γυναικών θα μείνει στο αεροδρόμιο για πάνω από 12 ώρες!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Youth League: Υπέκυψε στην ανωτερότητα της «Μπάρτσα» ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Σάβιν: «Η Πάφος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν της Κύπρου – Αλλά η Καϊράτ δεν θα χάσει»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Εκτός οι Πελίστρι και Σάντσες για το ματς με τη Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Οι κορυφαίες / κορυφαίοι στους δρόμους ημιαντοχής και αντοχής στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη