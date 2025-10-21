Παναθηναϊκός: Εκτός οι Πελίστρι και Σάντσες για το ματς με τη Φέγενορντ

Ο Παναθηναϊκός συνεχισε την Τρίτη (21/10) την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Europa League με τη Φέγενορντ (23/10,19:45), με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Το «τριφύλλι» δούλεψε σε τακτική, rondo και παιχνίδι, ενώ οι παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί στον αγώνα με τον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Σημαντικές απουσίες για το ματς του Europa League θα είναι αυτές των Σάντσες και Πελίστρι. Ο Πορτογάλος έβγαλε μόνο μέρος του προγράμματος, ενώ ο 23χρονος εξτρέμ ακολούθησε ατομικό, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Οι υπόλοιποι παίκτες ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης, με τον Ντέσερς να δουλεύει στο γυμναστήριο και τον Μπόκο να κάνει θεραπεία.

Gazzetta.gr