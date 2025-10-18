Κατάρρευση σε δέκα λεπτά και ήττα-σοκ για τη Σεβίλλη από τη Μαγιόρκα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σεβίλλη προηγήθηκε νωρίς με τον Βάργκας, όμως πλήρωσε την αστοχία και την αδράνειά της, δεχόμενη τρία γκολ σε δέκα λεπτά από τη Μαγιόρκα και γνωρίζοντας βαριά ήττα με σκορ 3-1 στην έδρα της.

Η Σεβίλλη γνώρισε οδυνηρή ήττα με 3-1 από τη Μαγιόρκα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» για την 9η αγωνιστική της La Liga, σε ένα ματς όπου ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αλλά κατέληξε σε εφιάλτη.

Οι Ανδαλουσιάνοι μπήκαν δυνατά και πήραν το προβάδισμα στο 16' όταν ο Ρούμπεν Βάργκας σκόραρε με πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή, έπειτα από σέντρα του Καρμόνα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για το 2-0, διατηρώντας ωστόσο τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού.

Κι όμως, μέσα σε ένα καταστροφικό δεκάλεπτο, ήρθε κατάρρευση. Η Μαγιόρκα εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος της Σεβίλλης και με γρήγορο παιχνίδι στην αντεπίθεση πέτυχε τρία γκολ μεταξύ 62' και 72'!

Πρώτα ο Μουρίκι ισοφάρισε με ωραίο αριστερό σουτ από κοντά, για να ακολουθήσει διπλό χτύπημα από τον Ματέο Τζόζεφ, ο οποίος σκόραρε δις, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή.

ΔΙΕΘΝΗ

