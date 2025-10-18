ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βύθισε τη Νότιγχαμ Φόρεστ με τριάρα η Τσέλσι!

Με τρία γκολ στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι επικράτησε 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός έδρας και την άφησε στα χαμηλά της βαθμολογίας της Premier League.

Ούτε ενάντια στην Τσέλσι κατάφερε να σηκώσει κεφάλι η Νότιγχαμ Φόρεστ, που ηττήθηκε 3-0 εντός έδρας από τους «μπλε» και παρέμεινε χωρίς νίκη εδώ και δέκα αγώνες.

 

 

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος αλλά αδυνατούσαν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ, με το δοκάρι να σταματά σε μία περίπτωση τον Γκίμπς-Γουάιτ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κεντά της Φόρεστ και σκόραραν δις μέσα σε ένα τρίλεπτο με τους Ατσεαμπόνγκ (49’) και Νέτο (52’), ωθώντας τον Βαγγέλη Μαρινάκη να φύγει από τα επίσημα!

Το δοκάρι στέρησε το γκολ στην ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου σε μία ακόμη περίπτωση, πριν ο Τζέιμς διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με δυνατό σουτ στο 83ο λεπτό - με τους νικητές να ολοκληρώνουν το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γκουστό (87').

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς δεν έχει καταφέρει να καταγράψει ούτε μία νίκη από τότε που αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, με το μέλλον του στο Σίτι Γκράουντ να είναι δυσοίωνο.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

 

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49' Ατσεαμπόνγκ, 52' Νέτο, 83' Τζέιμς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

ΔΙΕΘΝΗ

