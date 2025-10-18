Με νίκη η Ντρίτα πριν την Ομόνοια

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η Ντρίτα, λίγες μέρες πριν υποδεχθεί την Ομόνοια στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Conference League.

Η ομάδα του Κοσόβου επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) με 2-1 της Μαλισέβα εντός έδρας, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, φτάνοντας τους 14 βαθμούς στη βαθμολογία.

Η αναμέτρηση με την Ομόνοια έχει οριστεί για την Πέμπτη (23/10, 19:45), με τη Ντρίτα να φιλοξενεί το «τριφύλλι» στην έδρα της για τη 2η αγωνιστική των ομίλων.