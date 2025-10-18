Έξαλλος ο Μαρινάκης, έφυγε από τη θέση του στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου του Νότιγχαμ-Τσέλσι!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήθελε να σπάσει το κακό σερί ενάντια στην Τσέλσι, όμως δύο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έφεραν σημαντικό προβάδισμα για τους «μπλε», εξαγριώνοντας τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε τηλεοπτικό πλάνο λίγο μετά το 60’, η θέση του ισχυρού άντρα του κλαμπ εθεάθη κενή, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να είναι σε δεινή θέση, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει νίκη από τότε που αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

sportfm.gr