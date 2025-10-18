Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena (Κυριακή 19/10, 21:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η τελευταία πρόβα διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία το πρωί του Σαββάτου (18/10) και περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις και οικογενειακό διπλό. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, όπως συνηθίζει πριν από όλα σχεδόν τα τελευταία εγχώρια ντέρμπι.

Δεδομένα, πάντως, δεν υπολογίζει στους Γίρι Παβλένκα και Δημήτρη Χατσίδη ενόψει του αγώνα με την Ένωση, ενώ είναι αμφίβολη ετοιμότητα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Αθήνα.