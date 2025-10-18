Αστραπιαίο «διαζύγιο» με Ποστέκογλου η Νότιγχαμ μετά από 39 ημέρες!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Λίγη ώρα μετά την εντός έδρας ήττα από την Τσέλσι με σκορ 3-0, η Νότιγχαμ ανακοίνωσε την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου από την τεχνική της ηγεσία, έπειτα από 39 ημέρες συνεργασίας!
Τελείωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου μετά από 39 ημέρες η Νότιγχαμ Φόρεστ!
Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, δεν πρόλαβε να μακροημερεύσει στον πάγκο των «κόκκινων» καθώς σε οκτώ ματς, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε μια νίκη με την ήττα από την Τσέλσι στο «City Ground» με το «βαρύ» 3-0 για την 8η αγωνιστική της Premier League αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» στην παρουσία του στον πάγκο!
Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.— Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025
The Club will make no further comment at this time.
sportfm.gr