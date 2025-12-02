ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός AKTOR: Ατομικό για Χολμς και Όσμαν - Εκτός προπόνησης ο Γκραντ

Με τρία προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Βαλένθια (05/12) για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Την προετοιμασία του με αμείωτο ρυθμό ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τη Βαλένθια στο «Telekom Athens Center» για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (05/12, 21:15) συνέχισε σήμερα το απόγευμα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν έλειψαν ούτε στην αποψινή προπόνηση, καθώς, ο Εργκίν Αταμάν είδε τόσο τον Τσέντι Όσμαν, όσο και τον Ρισόν Χολμς να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, απρόοπτο προέκυψε με τον Τζέριαν Γκραντ, με τον Αμερικανό γκαρντ να μένει εκτός προπόνησης καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Στα θετικά για τους «πράσινους», το γεγονός πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στα πρόσφατα παιχνίδια της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 και πλέον τίθεται στη διάθεση της ομάδας.

 

EUROLEAGUE

