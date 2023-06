Αποχωρεί από CEO της Ευρωλίγκας ο Γκλίκμαν!

Νέο επικεφαλής θα χρειαστεί η Ευρωλίγκα!

Συγκεκριμένα, ο CEO της Euroleague Basketball, Μάρσαλ Γκλίκμαν, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το πόστο του μετά την παρέλευση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου, μόλις έναν χρόνο μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του!

Ήταν ήδη γνωστό πως τη Δευτέρα (5/6) οι μέτοχοι της διοργάνωσης θα έκαναν σύσκεψη για να αποφασίσουν αν ο Γκλίκμαν θα παραμείνει σε θέση εκτελεστικού διευθυντή, κάτι που έδειχνε ήδη πως ήταν ορατό το ενδεχόμενο να μη συνεχίσει. Απ' όσο προκύπτει, πάντως, ο ίδιος πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του, πριν γίνει η αντίστοιχη ψηφοφορία μεταξύ των μετόχων. Yπάρχει πάντως, η πιθανότητα, να παραμείνει ως στέλεχος με συμβουλευτικό ρόλο στην Ευρωλίγκα.

Αρκετές ομάδες-μέτοχοι (με πρώτες τις ισπανικές) ήταν δυσαρεστημένες από το έργο του Αμερικανού, ο οποίος παρά τη μακρά καριέρα του στο sports management (είχε διατελέσει και πρόεδρος των Μπλέιζερς στο ΝΒΑ) δεν μπόρεσε να αναπτύξει οικονομικά τη διοργάνωση. Παράλληλα, φέρεται να μην έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον πρόεδρο της Ευρωλίγκας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος χαίρει σεβασμού όλων των μετόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο CEO της Euroleague Basketball Μάρσαλ Γκλίκμαν ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του ως CEO μετά τη λήξη του συμβολαίου του στις 31 Ιουλίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets θα συνεδριάσει εκ νέου τις επόμενες δύο εβδομάδες για να συζητήσει τον πιθανό μελλοντικό του ρόλο με συμβουλευτική ιδιότητα και τα επόμενα βήματα για την εύρεση ενός νέου CEO για τον οργανισμό».

BREAKING: Euroleague Acting CEO Marshall Glickman has announced he will step down from his role as CEO following the expiration of his contract on July 31, 2023.