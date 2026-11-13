Η ενδεκάδα της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη μάχη της Ελλάδας με την Ολλανδία. Ο 64χρονος τεχνικός ξεκινάει κανονικά τον Κουρμπέλη, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα λόγω διαστρέμματος, αλλά επέστρεψε την Πέμπτη στις προπονήσεις. Δίδυμο στην επίθεση οι Παυλίδης και Ιωαννίδης.

Αναλυτικά, ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα, με τους Μαυροπάνο και Ρέτσο στα στόπερ, ενώ οι Ρότα και Τσιμίκας θα αγωνιστούν στα μπακ. Ανδρούτσος και Κουρμπέλης θα είναι στα χαφ, με τους Καρέτσα και Τζόλη στα «φτερά», ενώ οι Παυλίδης και Ιωαννίδης θα αποτελέσουν το δίδυμο στη γραμμή κρούσης. Σε θέση άμυνας, το σύστημα πιθανόν να μετατρέπεται σε 4-2-3-1, με τον έναν φορ να οπισθοχωρεί. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο Παυλίδης είχε αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Ρότα, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης - Ιωαννίδης, Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Μπακασέτας, Χατζηδιάκος, Τετέι, Κουτσουπιάς, Γιαννούλης, Τριάντης.

sport-fm.gr