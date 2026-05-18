Ο Καζεμίρο αποχαιρετά τη Γιουνάιτεντ και συγκινεί: «Εγώ φεύγω, η ιστορία της φανέλας συνεχίζεται…»

Ο Καζεμίρο ολοκληρώνει την παρουσία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το μεσημέρι της Κυριακής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο «Ολντ Τράφορντ», στο 3-2 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Βραζιλιάνος μέσος υποκλίθηκε στον κόσμο που τον αποθέωσε και που τον συνόδευσε σε κάθε στιγμή, χαράς ή λύπης, στη θητεία του στη Γιουνάιτεντ.

«Αυτή τη φανέλα δεν τη φοράς, αυτή γίνεται μέρος σου. Η δική μου ιστορία στην ομάδα τελειώνει εδώ, αλλά η ιστορία αυτής της εμφάνισης συνεχίζεται.

Αυτή η φανέλα, μόλις τη φορέσεις, σου ζητά να δίνεις τα πάντα. Δεν είναι δική μου. Είναι όσων πέρασαν πριν από εμένα από εδώ, αλλά και εκείνων που θα περάσουν μετά από εμένα…» αναφέρει στο τρομερό βίντεο ο πολύπειρος μέσος…

You don’t wear this shirt. You carry it.



Old Trafford bids a fond farewell to an icon. Thank you for everything, @Casemiro 🇧🇷❤️ pic.twitter.com/6FTYwNJIPP — Manchester United (@ManUtd) May 18, 2026

sport-fm.gr