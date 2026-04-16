AEK, ΠΑΟΚ: Οι «δικέφαλοι» έπαθαν, έμαθαν και πλέον κερδίζουν τον σεβασμό!

Πέρυσι δεν μας βγήκε σε καλό, οπότε κατ' επιλογήν, θα κρατήσω χαμηλά την μπάλα. Ωστόσο, από μόνο του, το γεγονός της ταυτόχρονης συνύπαρξης της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στις τελικές φάσεις των διοργανώσεων της FIBA, για 2η συνεχή χρονιά, σε συνδυασμό με την μόνιμη προοπτική διάκρισης που «κουβαλούν» ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Και σίγουρα είναι μόνο καλό για την ανάπτυξη του χώρου, που αρχίζει να «εξαργυρώνει» την διόλου ευκαταφρόνητη τεχνογνωσία που υπάρχει, την δουλειά που γίνεται και την έμπνευση που προσφέρουν απλόχερα τα success stories (Γιάννης Αντετοκούνμπο), ενώ παράλληλα γίνεται σοφότερος από τα παθήματα-μαθήματα.

Μην πάτε μακριά... Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ο μεγάλος αυτός μπασκετάνθρωπος που ακούει στο όνομα Βασίλης Σπανούλης βρήκε επιτέλους την συνταγή για να αξιοποιήσει τον “Greek Freak” και να ξαναβάλει την «επίσημη αγαπημένη» στον χάρτη των επιτυχιών (χάλκινο μετάλλιο)! Αλλά και το 2024, ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Κώστας Σλούκας, άλλαξε το σύγχρονο status του Παναθηναϊκού με την ώθηση που έδωσε στους «πράσινους» για να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.

Επομένως, η σταδιακά ανοδική πορεία του αθλήματος στην χώρα μας, δεν συνοδεύεται μόνο από τις πορείες των δύο «κολλοσών» του ελληνικού μπάσκετ, αλλά συνδυάζεται με την αθρόα εξαγωγή προπονητών και διοικητικών στελεχών, που εδώ και χρόνια διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Και όλο αυτό όχι μόνο δεν είναι τυχαίο, αλλά ήταν θέμα χρόνου να συμπαρασύρει και τους ιστορικούς συλλόγους (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης), που έδειξαν τον δρόμο στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και για μερικές δεκαετίες, βρίσκονταν αποκλειστικά στην σκιά τους.

Οι προκρίσεις της «Ένωσης» και του «δικεφάλου του Βορρά» στο Final 4 του BCL και στον τελικό του FIBA Europe Cup, αντίστοιχα, δεν αποτελούν αμελητέα επιτεύγματα και σίγουρα δεν μπορούν να συγκριθούν με τα περυσινά αποτελέσματα.

Ο λόγος είναι προφανής και έχει να κάνει με τα ονόματα των αντιπάλων. Κακά τα ψέματα, άλλα μεγέθη η Ναντέρ και η Σολέ και άλλα η Μπανταλόνα και η Μούρθια, που κύκλωσαν από την αρχή της σεζόν τα δύο συγκεκριμένα τρόπαια...

ΑΕΚ: Πιο ώριμη και με το μεγαλύτερο κίνητρο από ποτέ!

Σε ένα Final 4 που σχεδιάστηκε πάνω στην μετακίνηση της Μπανταλόνα από το Eurocup στο BCL και από τις διοργανώσεις της ECA σε εκείνες της FIBA, η «Ένωση» θα ταξιδέψει στην Καταλωνία αντιπροσωπεύοντας το «μέγεθος» που «έκοψε τον δρόμο» στην συνδιοργανώτρια του event, η οποία θα το παρακολουθήσει από την εξέδρες του ιστορικού “Παβεγιό Ολιμπίκ”.

Πρόβλημα, το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό, προέκυψε για τον Παναθηναϊκό ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής διάρκειας της Euroleague με την Εφές και ακούει στο όνομα του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων» δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, καθώς έκανε θεραπεία λόγω σπασμών που είχε στην μέση και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Το ευχάριστο πάντως είναι πως άπαντες είναι σίγουροι οτι στο αυριανό παιχνίδι θα δώσει κανονικά το παρών.

