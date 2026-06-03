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Γενική συνέλευση με επίκεντρο τον Λιασή

ΓΗΠΕΔΟ

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Γενική συνέλευση με επίκεντρο τον Λιασή

Η συμβουλευτική επιτροπή αναμένεται να ερωτηθεί και να απαντήσει σε αρκετές απορίες των μελών

Εν αναμονή της αυριανής γενικής συνέλευσης στο Pavilion Hall (18:00) βρίσκονται όλοι στον ΑΠΟΕΛ, καθώς οι μέτοχοι θα ακούσουν από πρώτο χέρι λεπτομέρειες για την κατ’ αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής.

Η συμβουλευτική επιτροπή αναμένεται να ερωτηθεί και να απαντήσει σε αρκετές απορίες των μελών, τα οποία προφανώς θέλουν να γνωρίζουν διάφορες παραμέτρους της νέας διοικητικής και οργανωτικής δομής των γαλαζοκιτρίνων.

Οι διεργασίες και οι συζητήσεις οδεύουν σε πολύ καλό δρόμο, με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα, κάτι που γεννάει αισιοδοξία για την επόμενη μέρα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται προεργασίες για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση Χάρη Φωτίου και άτομο της πλευράς Λιασή συζητούν για διάφορα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού.

Μην ξεχνάμε ότι, εκτός από το θέμα προπονητή που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, την προετοιμασία και γενικά τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν.

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