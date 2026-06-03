Ο Σλοτ θέλει οκτώ εκατομμύρια από τη Λίβερπουλ και ο ατζέντης του δεν θα αφήσει ούτε… ευρώ!

Αποφασισμένος να διεκδικήσει όλη την αποζημίωση που του αναλογεί από τη Λίβερπουλ είναι ο Άρνε Σλοτ, την στιγμή που ο ατζέντης του τον παρακινεί διαρκώς να γίνει πιο σκληρός στις διαπραγματεύσεις και να εξασφαλίσει ό,τι καλύτερο μπορεί!

Μπορεί το φινάλε της Λίβερπουλ με τον Άρνε Σλοτ να έμοιαζε πως ήρθε σε πολύ καλό κλίμα, όμως ο ατζέντης του Ολλανδού προπονητή φαίνεται πως έχει βαλθεί να δημιουργήσει… ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Για ποιον λόγο το λέμε αυτό; Διότι σύμφωνα με αγγλικά και κυρίως, ολλανδικά δημοσιεύματα, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Άρνε Σλοτ του διαμηνύει διαρκώς να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί ως αποζημίωση για την απόλυσή του.

Αυτή ανέρχεται στα οκτώ εκατομμύρια, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για την καταβολή της, αλλά ο ατζέντης του Σλοτ είναι αμείλικτος, λέγοντας πως ο πελάτης του θα μπορούσε να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ούτε η μία, ούτε η άλλη πλευρά έχουν δημιουργήσει προς το παρόν κάποιο ζήτημα δημόσια και όλα δείχνουν πως θα βρεθεί η «χρυσή» τομή για να λήξει όσο το δυνατόν πιο αναίμακτα το «κεφάλαιο» Σλοτ στη Λίβερπουλ!

england365.gr