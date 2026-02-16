ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

Είναι σε θέση να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και πλέον... πιάνει δουλειά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στη χώρα μας τα ξημερώματα της Δευτέρας και σήμερα το πρωί βρέθηκε Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» για να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε πως όλα κύλησαν καλά και πλέον ο πρώην ΝΒΑερ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην αποστολή του «τριφυλλιού» ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο Εργκίν Αταμάν μετά την χθεσινή ήττα των «πράσινων» από τον Κολοσσό, ο Χέιζ-Ντέιβις θα παίξει κανονικά στον θεσμό του Κυπέλλου ώστε να προσφέρει λύσεις και στις δύο άκρες του παρκέ στη μάχη που θα δώσει ο Παναθηναϊκός για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

