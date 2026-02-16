Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

Από την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 10:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου (17:00), στο στάδιο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 800 εισιτήρια για την Βόρεια κερκίδα.

Διάθεση εισιτήριων

Τρίτη (17/02)

Το 55% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών από την προσέλευση στους εντός έδρας αγώνες.

Τετάρτη (18/02)

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

Το 15% των εισιτηρίων σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Πέμπτη και Παρασκευή (19/02 – 20/02)

Αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν στους αμέσως επόμενους στην κατάταξη με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

Σάββατο (21/02)

Αν έχουν απομείνει εισιτήρια θα τεθούν προς ελεύθερη προπώληση.

Όσοι κάτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο θα λάβουν μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα των εισιτηρίων. Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα:

Κανονικό: €20

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €5

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τρίτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 –14:00

Πέμπτη ημέρα αγώνα 09:00 – 13:00 με 14:00 – 16:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη με Παρασκευή 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη από τις 10:00 μέχρι την Κυριακή στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.