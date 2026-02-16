Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

«Πικρό» σαββατοκύριακο πέρασε η Ανόρθωση μετά την ισοπαλία (1-1) με την Freedom24 Krasava ENY, για την 22η αγωνιστική. Η ομάδα της Αμμοχώστου ήταν αγκαλιά με το τρίποντο, ωστόσο δέχθηκε την ισοφάριση στη τελευταία φάση του αγώνα και έτσι χρόνος δεν υπήρχε για να… αλλάξει τη μοίρα της.

Για… καλή της τύχη, Ακρίτας, Ολυμπιακός και Ομόνοια Αραδίππου έχασαν επίσης έδαφος και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων της αγωνιστικής που μόλις ολοκληρώθηκε, διατήρησε την «Κυρία» εκτός ζώνης υποβιβασμού. Βέβαια, η ομάδα της Αμμοχώστου δεν… γίνεται να βλέπει τι κάνουν οι αντίπαλοι της, παρά μόνο τα του οίκου της.

Είναι ξεκάθαρο σε όλους πως η Ανόρθωση δεν έχει την πολυτέλεια για χαμένο έδαφος. Καλείται να χτίσει νικηφόρο σερί και να βρει σταθερότητα, έστω και τώρα καθώς οδεύουμε προς τα play out. Η βελτίωση με την έλευση του Καμορανέζι είναι ευδιάκριτη, όμως δεν είναι αρκετή.

Ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο και έπειτα τα ματς με Άρη, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Πρόκειται για πιο ποιοτικούς αντιπάλους όμως η Ανόρθωση θέλει να βλέπει μόνο προς τα πάνω. Είναι η στιγμή να σηκώσει ανάστημα και να προσθέσει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί.