ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

Δεν μπορεί να βλέπει τι κάνουν οι άλλοι παρά μόνο τι μπορεί να κάνει η ίδια

«Πικρό» σαββατοκύριακο πέρασε η Ανόρθωση μετά την ισοπαλία (1-1) με την Freedom24 Krasava ENY, για την 22η αγωνιστική. Η ομάδα της Αμμοχώστου ήταν αγκαλιά με το τρίποντο, ωστόσο δέχθηκε την ισοφάριση στη τελευταία φάση του αγώνα και έτσι χρόνος δεν υπήρχε για να… αλλάξει τη μοίρα της.

Για… καλή της τύχη, Ακρίτας, Ολυμπιακός και Ομόνοια Αραδίππου έχασαν επίσης έδαφος και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων της αγωνιστικής που μόλις ολοκληρώθηκε, διατήρησε την «Κυρία» εκτός ζώνης υποβιβασμού. Βέβαια, η ομάδα της Αμμοχώστου δεν… γίνεται να βλέπει τι κάνουν οι αντίπαλοι της, παρά μόνο τα του οίκου της.

Είναι ξεκάθαρο σε όλους πως η Ανόρθωση δεν έχει την πολυτέλεια για χαμένο έδαφος. Καλείται να χτίσει νικηφόρο σερί και να βρει σταθερότητα, έστω και τώρα καθώς οδεύουμε προς τα play out. Η βελτίωση με την έλευση του Καμορανέζι είναι ευδιάκριτη, όμως δεν είναι αρκετή.

Ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο και έπειτα τα ματς με Άρη, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Πρόκειται για πιο ποιοτικούς αντιπάλους όμως η Ανόρθωση θέλει να βλέπει μόνο προς τα πάνω. Είναι η στιγμή να σηκώσει ανάστημα και να προσθέσει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Νεοφύτου: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για να βοηθήσω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

Ελλάδα

|

Category image

Ψαγμένος οπαδός της Μπράιτον πήγε Άνφιλντ ντυμένος γλάρος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 19 λεπτά από την τριάρα στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έδεσε» τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι το 2029 η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη