Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

Με αγωνιστική ωριμότητα, αποφασιστικότητα και απόλυτη προσήλωση στον στόχο, ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην Τεχνική Κατάβαση (Slalom) των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano–Cortina 2026, που διεξήχθη στο Stelvio Ski Centre στο Μπόρμιο.

Ο Κύπριος πρωταθλητής κατέλαβε την 34η θέση στη γενική κατάταξη, με συνολικό χρόνο 2:19.46. Από τους 96 αθλητές που εκκίνησαν, 39 κατάφεραν να ολοκληρώσουν και τις δύο καταβάσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του αγωνίσματος και τη σημασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσπάθειας.

Πρώτη Κατάβαση

Στην πρώτη του διαδρομή, ο Κουγιουμτζιάν αγωνίστηκε με συγκέντρωση και σταθερό ρυθμό, καταγράφοντας χρόνο 1:10.88 και θέτοντας τις βάσεις για μια ανταγωνιστική συνολική παρουσία. Ο αγώνας έγινε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες υπό χιονόπτωση γεγονός που δυσκόλεψε όλους τους αθλητές, από τους οποίους περισσότεροι από τους μισούς που ξεκίνησαν δεν πέρασαν την γραμμή του τερματισμού.

Δεύτερη Κατάβαση

Στη δεύτερη και καθοριστική προσπάθεια, που πραγματοποιήθηκε υπό σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες, επέδειξε ψυχραιμία και αγωνιστική ωριμότητα για να διατηρήσει τα κεκτημένα της πρώτης κατάβασης, διαχειριζόμενος αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της πίστας και διαμορφώνοντας τον τελικό του χρόνο, που τον κατέταξε στην εξαιρετικά τιμητική 34η θέση της τελικής κατάταξης.

Γιάννος Κουγιουμτζιάν : «Φοβερή εμπειρία, χαρούμενος και ευχαριστημένος»

Λίγο μετά τον τερματισμό του στην δεύτερη κατάβαση ο κύπριος πρωταθλητής δήλωσε τα ακόλουθα : «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνα. Ειδικά στην πρώτη διαδρομή είχε πολύ χιονόπτωση. Ευτυχώς κατάφερα να τερματίσω με μια σταθερή διαδρομή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σίγουρα το Σλάλομ είναι πολύ διαφορετικό από το Γιγαντιαίο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατηθείς μέσα. Το κάθε λάθος μπορεί να σου στοιχίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ομοσπονδία μας, την οικογένεια μου και τους φίλους μου, για όλη αυτή τη στήριξη. Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική και μια φοβερή εμπειρία για μένα».

Η παρουσία του 29χρονου χιονοδρόμου στους Αγώνες του Milano–Cortina 2026 ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του εξέλιξη και τη συνεχή εκπροσώπηση της Κύπρου στη διεθνή χιονοδρομική σκηνή, στη δεύτερη διαδοχική Ολυμπιακή του συμμετοχή.

Η αγωνιστική παρουσία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Αλπικό Σκι συνεχίζεται την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή της Άντρεας Λοϊζίδου στην Τεχνική Κατάβαση (Slalom), που θα διεξαχθεί στην Κορτίνα.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννο Κουγιουμτζιάν για τη μαχητικότητα, την αφοσίωση και την επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026.

