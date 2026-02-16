ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

Απευθύνεται σε άτομα με σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο Σεμινάριο MATP (Motor Activity Training Program) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Φεβρουαρίου στη Λεμεσό.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των γυμναστών και προπονητών στα προγράμματα που υλοποιεί η Ομοσπονδία.

Το MATP (Motor Activity Training Program) είναι ένα πρόγραμμα των Special Olympics και απευθύνεται σε άτομα με σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν καθηγητές Φυσικής Αγωγής από σχολεία, ιδρύματα και κέντρα ημέρας-μέλη της Ομοσπονδίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν βάσει του νέου εγχειριδίου του προγράμματος, μέσα από συνδυασμό θεωρητικού και πρακτικού μέρους.

Την παρουσίαση και επιμόρφωση πραγματοποίησε η National Director της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών και Global Advisor για το MATP, κα Ελένη Ρωσσίδου.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Σύνδεσμο Γονέων και τη Διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου Απόστολος Λουκάς για τη φιλοξενία και τη στήριξή τους στην επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου.

