Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου το sold out με Μπαρτσελόνα, ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια

Ολοταχώς για sold out η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα!

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους «μπλαουγκράνα» την επόμενη εβδομάδα (Πέμπτη 29/1, 21:15) για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και το ΣΕΦ αναμένεται κατάμεστο, για μία ακόμα φορά στη φετινή σεζόν!

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, τα εισιτήρια που έχουν μείνει διαθέσιμα προς πώληση είναι μόλις 100!