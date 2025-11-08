ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κι ας ήταν… αντι-εμπορικό το ματς, το «Σαν Σίρο» ήταν το πιο γεμάτο γήπεδο στην 4η αγωνιστική του Champions League

Θα μπορούσαν οι φίλοι της Ίντερ να… πάρουν ρεπό, αλλά ήταν παρόντες για την ομάδα τους. Και το «Σαν Σίρο» γέμισε σε τέτοιο βαθμό, που ξεπέρασε κάθε άλλο γήπεδο στην 4η αγωνιστική της League Phase.

Η Ίντερ αντιμετώπισε την Καϊράτ από το Αλμάτι, ζορίστηκε αρκετά για να πάρει τη νίκη με το τελικό 2-1 και να κάνει το 4x4, ωστόσο, έκανε χαρούμενους τους οπαδούς της που σε ακόμα ένα παιχνίδι γέμισαν ασφυκτικά τις κερκίδες του ιστορικού «Σαν Σίρο».

Βέβαια, όσο αντι-εμπορικό κι αν ήταν το παιχνίδι, ήταν τέτοιο που θα μείνει στο μυαλό όλων ως το πρώτο μετά την επισημοποίηση της εξαγοράς του γηπέδου από τις Ίντερ και Μίλαν, προκειμένου μέσα στην επόμενη 5ετία να κατεδαφιστεί και να χτιστεί ένα εξ ολοκλήρου νέο «σπίτι» για τα κλαμπ του Μιλάνο.

Στο 2-1 με την Καϊράτ, λοιπόν, κατεγράφη η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στα γήπεδα που διεξήχθησαν οι αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Προφανώς και πάει... αναλογικά με τη χωρητικότητα του κάθε γηπέδου και στις έδρες που υπήρξαν παιχνίδια, μόνο αυτό της Ατλέτικο θα μπορούσε να ξεπεράσει την προσέλευση του «Σαν Σίρο».

Ακόμα κι έτσι, όμως, η Ατλέτικο είχε λιγότερο κόσμο στο ματς με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, σε σχέση με τους «νερατζούρι» και τη δική τους δοκιμασία απέναντι στους Καζάκους.

 

