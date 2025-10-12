ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών... βάφτηκε ερυθρόλευκο

Ο Ολυμπιακός... επιβίωσε στο ντέρμπι των μεγάλων απουσιών (Φουρνιέ, Ναν) και επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού, με κομβικό τον Γουόρντ και σούπερ Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Σορτς για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός εμπιστεύτηκε την μπάλα στα χέρια του Σορτς στο ξεκίνημα, με την άμυνα των «ερυθρολεύκων» προσαρμοσμένη πάνω του. Όπως αντίστοιχα και αυτήν των «πρασίνων» στον Ντόρσεϊ, που ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (7-7, 4'). Ο Ολυμπιακός είχε διάθεση να περάσει την μπάλα στους ψηλούς του, αλλά ο Μήτογλου βρήκε πέντε σερί δικούς του (14-14, 8'), για να ακολουθήσουν πέντε του Σορτς (16-19, 9').

Οι δύο δημιουργίες του Ντόρσεϊ έδωσαν ισάριθμα τρίποντα στον Ολυμπιακό από Γουόρντ και Πίτερς (24-23, 11'), αλλά ο Μήτογλου είχε βρει ρυθμό στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει διαρκώς τις απαντήσεις και τον Τολιόπουλο να γίνεται παράγοντας με 11 δικούς του πόντους, φτάνοντας έτσι στο 32-42 (15').

Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Πίτερς σε θέση "3", οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν, με τον Βεζένκοβ να βάζει buzzer beater, κόβοντας τη διαφορά στους 5 (43-48, 20').

Με την επιστροφή του Γουόρντ η εικόνα άλλαξε στο παρκέ. Πρώτα ο Μιλουτίνοφ και στη συνέχεια ο φόργουορντ του Ολυμπιακού... άναψαν τη σπίθα για το 52-53 (24') και το παιχνίδι επανεκκίνησε από το μηδέν. Με τον Γιούρτσεβεν σε εκείνο το σημείο να βρίσκει τελειώματα στη ρακέτα των Πειραιωτών (62-65, 29'), με τον Βεζένκοβ να απαντά βάζοντας καλάθια της κλάσης του (68-67, 30').

Σκυτάλη πήρε ο Ντόρσεϊ με τα σόλο του για το 72-67 (31'). Στην αστοχία της τελευταίας περιόδου του Παναθηναϊκού έβαλε... φρένο ο Σορτς (74-69, 34') αλλά οι «πράσινοι» κυνηγούσαν πλέον το σκορ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού κουβαλούσε την επίθεση της ομάδας του, με το 0-5 σερί να δίνει ξανά το προβάδισμα (80-81, 37'). Η απάντηση ήρθε με Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ (84-81. 39'), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει στην επόμενη κατοχή.

Ο Γουόρντ έβγαλε σπουδαία άμυνα στον Σλούκα, για να μείνει το 86-84 που είχε διαμορφώσει ο Μιλουτίνοφ, με τον Νιλικίνα να γράφει το 88-84 στα 28.7'' πριν το τέλος. Ο Σλούκας ήταν και πάλι αυτός που μείωσε σε 88-86 στα 15.2'', με τον Ντόρσεϊ ψύχραιμο στις βολές να κρίνει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

Gazzetta.gr 

