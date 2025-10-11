ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραμένει στο νοσοκομείο ο Μουμπρού-Έχει χάσει 16 κιλά

Παραμένει στο νοσοκομείο ο Μουμπρού-Έχει χάσει 16 κιλά

Ο Άλεξ Μουμπρού παραμένει στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου εισήχθη την επόμενη μέρα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, και φέρεται να έχει χάσει 16 κιλά.

Συνεχίζεται η περιπέτεια υγείας του Άλεξ Μουμπρού. Ο Ισπανός προπονητής, ομοσπονδιακός της Εθνικής Γερμανίας, παραμένει κλινήρης σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου εισήχθη την επόμενη μέρα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Μάλιστα φέρεται να έχει χάσει 16 κιλά.

Ο πρώην διεθνής φόργουορντ είχε δαγνωστεί με οξεία παγκρεατίτιδα στη διάρκεα της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ και έμεινε για μέρες στο νοσοκομείο του Τάμπερε. Στη συνέχεια επέστρεψε στον πάγκο για τα νοκ άουτ στη Ρίγα, αλλά φανερά καταβεβλημένος είχε ουσιαστικά τον ρόλο του δεύτερου προπονητή δίνοντας τον ρόλο του πρώτου στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς.

Πλέον μετρά ήδη 25 μέρες στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης κι αναμένεται να μείνει εκεί για περίπου δέκα μέρες ακόμη. Μόλις πάρει εξιτήριο, θα παραμείνει κλινήρης και υπό παρακολούθηση στο σπίτι του, μέχρι να κριθεί έτοιμος να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης χοληδόχου κήστης.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη