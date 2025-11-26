Ένοχος δήλωσε ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην...παρέλαση της Λίβερπουλ

Ένοχος δήλωσε σήμερα (26/11) για 31 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εννέα για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση, ο οδηγός ο οποίος δικαζόταν (25/11) για την επίθεση σε πλήθος τον Μάιο που πανηγύριζε την κατάκτηση της Premier League από την Λίβερπουλ, φτάνοντας στην ολοκλήρωση της δίκης.

Τραυμάτισε περισσότερους από 130 ανθρώπους όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος οπαδών της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της παρέλασης νίκης της Premier League τον Μάιο, δήλωσε ένοχος την Τετάρτη.

Ο Πολ Ντόιλ, 53 ετών, έκλαιγε με λυγμούς στο εδώλιο του Δικαστηρίου του Λίβερπουλ καθώς άλλαζε την αρχική του δήλωση , ομολογώντας την ενοχή του, ενώ είχε δηλώσει αθώος τον Σεπτέμβριο.

Ο Ντόιλ ξέσπασε επανειλημμένα σε κλάματα καθώς του αναγνώριζαν τις 31 κατηγορίες, λέγοντας απλώς ως απάντηση: «Ένοχος». Θα καταδικαστεί τον επόμενο μήνα. Οι κατηγορίες περιελάμβαναν επίσης 17 κατηγορίες για απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης και επικίνδυνη οδήγηση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 26 Μαΐου στο κατάμεστο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, καθώς περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν για να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου της Λίβερπουλ και να παρακολουθήσουν μια παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο, στην οποία συμμετείχαν η ομάδα και το προσωπικό της με το τρόπαιο της Premier League.

Συνολικά, περίπου 134 άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ