Διασυρμός για την Μπαρτσελόνα από τη Σεβίλλη του Αλμέιδα!

Μόλις μία εβδομάδα «άντεξε» στην κορυφή της La Liga η Μπαρτσελόνα. Η Σεβίλη του Ματίας Αλμέιδα, με κορυφαίο τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, συνέτριψε 4-1 τους πρωταθλητές στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», τους υποχρέωσε στην πρώτη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα (και δεύτερη διαδοχική στο σύνολο, μετά το 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν) και «έστειλε» ξανά στην κορυφή τη Ρεάλ. Το συγκρότημα του Χάνσι Φλικ καλείται πλέον να ανασυγκροτηθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής, καθώς στη συνέχεια έχει το ματς του Champions League με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά το clasico.

Χωρίς τους τραυματίες Γιαμάλ και Ραφίνια, οι «μπλαουγκράνα» χωρίς υπερβολή δεν... υπήρχαν στο γήπεδο στα πρώτα 40 λεπτά, με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Ο -άλλοτε άσος των Καταλανών- Αλέξις Σάντσες άνοιξε το σκορ στο 13΄ με πέναλτι (το οποίο αμφισβήτησαν έντονα οι φιλοξενούμενοι) και ο Ισαάκ Ρομέρο έχασε διαδοχικές ευκαιρίες, πριν βρει τελικά δίχτυα στο 36΄, μετά από λάθος του Κουντέ και ασίστ του Βάργκας. Προς το τέλος του ημιχρόνου η Μπαρτσελόνα αφυπνίστηκε και, αφότου ο Βλαχοδήμος είπε «όχι» στο δυνατό σουτ του Ράσφορντ, ο Αγγλος επιθετικός σκόραρε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και μείωσε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος οι «μπλαουγκράνα» πήραν τα ηνία του αγώνα, όμως ο Βλαχοδήμος σταμάτησε τους Πέδρι και Ερικ Γκαρσία. Στο 76΄ ο Μπαλντέ κέρδισε πέναλτι από τον νεοεισελθόντα Γιανουζάι, αλλά ο Λεβαντόφσκι έστειλε τη μπάλα άουτ, για να ακολουθήσει στο 81΄ σωτήρια επέμβαση του Βλαχοδήμου, σε τετ-α-τετ με τον Μπάρτζι. Ιδιοι πρωταγωνιστές και ίδια κατάληξη στο 89΄, με τον Ελληνα τερματοφύλακα να αποκρούει ξανά και στην αντεπίθεση ο Καρμόνα νίκησε τον Σέσνι για το 3-1. Ο Ανταμς στις καθυστερήσεις έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Σεβίλης, που -προσωρινά τουλάχιστον- ανέβηκε στην πρώτη τετράδα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της La Liga:

Οσασούνα-Χετάφε 2-1

(45+3΄ Μπρετόνες, 90΄ Κατένα - 23΄ Μαγιοράλ)

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2

(30΄ Άλβαρεθ, 72΄ Εγιόνγκ)

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1

(18΄ Βάνατ, 63΄ Αρνάου - 57΄ Ντιέγκο Λόπεθ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1

(9΄ πεν. Ινιάκι Γουίλιαμς, 82΄ Ρέγκο - 77΄ Σαμού Κόστα)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1

(47΄, 69΄ πεν. Βινίσους, 81΄ Μπαπέ - 73΄ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Έλτσε 3-1

(76΄πεν. Βιθέντε, 81΄ Μαρτίνεθ, 90+5΄ Μπογέ - 90+3΄ Αντρέ Σίλβα)

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 4-1

(13΄πεν. Αλέξις Σάντσες, 36΄ Ρομέρο, 90+6΄ Ανταμς - 45+7΄ Ράσφορντ)

Εσπανιόλ-Μπέτις 19:30

Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 19:30

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 21

Μπαρτσελόνα 19

Βιγιαρεάλ 16

Σεβίλλη 13

Έλτσε 13

Αθλέτικ Μπιλμπάο 13

Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.

Μπέτις 12 -7αγ.

Εσπανιόλ 12 -7αγ.

Αλαβές 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10

Λεβάντε 8

Βαλένθια 8

Οβιέδο 6

Τζιρόνα 6

Ράγιο Βαγεκάνο 5 -7αγ.

Θέλτα 5 -7αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 -7αγ.

Μαγιόρκα 5