Ήρωας Γιόβιτς και επική ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά με 10 παίκτες!

Η ΑΕΚ έκανε την πιο μάγκικη ανατροπή των τελευταίων ετών για να περάσει από το Περιστέρι με 3-2 κόντρα στη μαχητική Κηφισιά και του αδιανόητου Ανδρέα Τεττέι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η Ένωση των 10 παικτών από το 48′, απευθείας κόκκινη ο Φίλιπε Ρέλβας, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσει το εις βάρος της 2-0 και να πάει στη διακοπή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ του Στρακόσα η Κηφισιά κέρδισε πέναλτι. Κακή εκτίμηση από τον Αλβανό κίπερ στην έξοδό του, βρήκε με το δεξί του χέρι τον Τετέι και μετά από on field review του Βεργέτη, δόθηκε το πέναλτι. Ο φορ των γηπεδούχων ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.

Παρότι το… καμπανάκι ήχησε από νωρίς για την ΑΕΚ, εκείνη δεν ανταποκρίθηκε και έζησε ένα εφιαλτικό πρώτο ημίωρο. Η Κηφισιά περίμενε την Ένωση στο μισό της και εκμεταλλευόταν κάθε λάθος παίκτη της ομάδας του Νίκολιτς, βγαίνοντας ταχύτατα στην αντεπίθεση. Στο 11΄ μάλιστα, ο Τετέι βρέθηκε στο ένας με έναν με τον Μουκουντί και με συνεχόμενες προσποιήσεις τον άδειασε, αλλά το σουτ του από τη γωνία της μικρής περιοχής δεν βρήκε εστία.

Μια του Τετέι, δυο του Τετέι, την τρίτη η ΑΕΚ την πλήρωσε! Σε κόρνερ της Ένωσης, η Κηφισιά έφυγε γρήγορα στην κόντρα, με τον Παντελίδη να κάνει κούρσα 70 μέτρων (!), να πατάει περιοχή, να κάνει το παράλληλο γύρισμα στον Τετέι που με προβολή άνοιξε το σκορ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τετέι πέρασε και πάλι τον Μουκουντί, γύρισε στο πέναλτι στον Πόμπο, ο οποίος από πλεονεκτική θέση και ολομόναχος δεν μπόρεσε να βρει εστία.

Η Κηφισιά συνεχίζοντας με την ίδια τακτική προσέγγιση και χτυπώντας στην κόντρα, έκανε το 2-0 στο 29’. Μια φάση που ξεκίνησε και πάλι από τον Τετέι που άνοιξε στον Πόμπο, εκείνος με μαγική μπαλιά τον βρήκε και πάλι, ο Τετέι πέρασε τον Στρακόσα και πλάσαρε, ο Πινέδα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, αλλά ήρθε ο Παντελίδης και σε κενή εστία έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Ένα προβάδισμα που αντικατόπτριζε πλήρως την εικόνα του ματς μέχρι εκείνο το σημείο, ενώ προέκυψε και άλλο πρόβλημα για την ΑΕΚ, καθώς στο 38΄ αποχώρησε τραυματίας ο Μουκουντί. Τη θέση του πήρε ο Ρέλβας, ο οποίος αν και στόπερ είχε άμεση επίδραση στο παιχνίδι της Ένωσης. Σε μια φάση που προωθήθηκε, ο Μάνταλος έπαιξε το ένα-δύο μαζί του και μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα με τον Καλοσκάμη να εκτελεί με τη μία, την μπάλα να βρίσκει στον Λαρουσί και να καταλήγει στα δίχτυα του Ξενόπουλο για το 2-1. Η ΑΕΚ έχασε δύο καλές ευκαιρίες για 2-2 πριν το ημίχρονο με τους Καλοσκάμη και Πιερό, με την Κηφισιά να πηγαίνει προηγούμενη στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό σενάριο για την ΑΕΚ, καθώς στο 48’ έμεινε με 10 παίκτες. Νέο λάθος στον άξονα, ο Πόμπο έβγαλε την κάθετη στον Τετέι που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, με τον Ρέλβας να προσπαθεί να τον σταματήσει με κάθε τρόπο και να τον γκρεμίζει. Τελευταίος παίκτης στη φάση ο Ρέλβας, σωστή η κόκκινη.

Ο Νίκολιτς άλλαξε τον σχηματισμό του σε 3-4-2 με στόπερ τα δύο μπακ και τον Βίντα, με τους Ελίασον (δεξιά) και Κουτέσα (αριστερά) που είχαν περάσει στο παιχνίδι να καλύπτουν τις πτέρυγες, ενώ και ο νεοεισελθών Γιόβιτς είχε πάρει θέση στο πλευρό του Πιερό. Μάλιστα, ο Κουτέσα, που μπήκε στο παιχνίδι στο 59’, δημιούργησε ένα λεπτό αργότερα το 2-2. Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του μετά από τις κόντρες, εκείνος έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Γιόβιτς με κεφαλιά άνοιξε λογαριασμό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Έκτοτε, η Κηφισιά έφερε το παιχνίδι στο μισό της Ένωσης, δημιουργώντας κάποιες μεγάλες ευκαιρίες, αλλά οι εκτελέσεις των παικτών της δεν ήταν καλές. Μεγαλύτερη όλων ήταν το τετ α τετ του Τετέι, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στρακόσα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 48΄ Ρέλβας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λαρουτσί, Αντόνισε, Μποτία - Μουκουντί, Στρακόσα, Βίντα, Μάνταλος, Πιερό, Ρότα

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Λαρουτσί, Έμπο (75΄ Αμανί), Πέρεθ (56΄ Ντίας), Παντελίδης, Πόμπο (56΄ Σόουζα), Αντόνισε (83΄ Εσκιβέλ), Τεττέη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38΄ Ρέλβας), Πενράις, Μάνταλος (59΄ Κουτέσα), Πινέδα (46΄ Γιόβιτς), Kοϊτά (67΄ Μαρίν), Καλοσκάμης (59΄ Ελίασον), Ζοάο Μάριο, Πιερό.