Ανησυχία για Μουμπρού: Νοσηλεύεται ξανά μετά το χρυσό της Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ

Τη μεγαλύτερη στιγμή της προπονητικής του καριέρας με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2025 δεν μπόρεσε να ευχαριστηθεί ο Άλεξ Μουμπρού.

Λίγες ώρες μετά τον τελικό κόντρα στην Τουρκία, ο Ισπανός τεχνικός της εθνικής ομάδας τη Γερμανίας δεν κατάφερε να ζήσει τις στιγμές αυτές όπως του άξιζαν, αφού, αναγκάστηκε να νοσηλευτή ξανά, αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη.

Θυμίζουμε πως λίγο πριν το τζάμπολ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο 46χρονος προπονητής νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες σε νοσοκομείο του Τάμπερε της Φινλανδίας καθώς παρουσίασε παγκρεατίτιδα.

Φαίνεται, πως ο Μπουμπρού δεν είχε αναρρώσει από αυτήν την οξεία λοίμωξη, για αυτό και νοσηλεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά στην πατρίδα του, εκεί όπου και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, κατά τις οποίες θα υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις και θα ξεκινήσει θεραπεία.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεραπειών, τότε θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

sportfm.gr