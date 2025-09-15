Σπανούλης: Ο νεότερος προπονητής που κατακτάει μετάλλιο μετά το 2003

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να ανεβαίνει στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, και τον προπονητή της, Βασίλη Σπανούλη, να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι έχει μπροστά του μια λαμπρή προπονητική καριέρα. Στα πρώτα τρία χρόνια της καριέρας του ως προπονητής έχει καταφέρει να γίνει ο νεότερος που κατακτά μετάλλιο σε EuroBasket μετά τον Μόντσο Λόπες το 2003.

Ο 43χρονος «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να κατακτά κορυφές και πως είναι γεννημένος νικητής. Οδήγησε την Ελλάδα σε μετάλλιο έπειτα από ολόκληρα 16 χρόνια. Ο προηγούμενος προπονητής που είχε καταφέρει κάτι ανάλογο σε νεαρή ηλικία ήταν ο Μόντσο Λόπες το 2003 με την Ισπανία.

Ο Ισπανός κόουτς τότε ήταν μόλις 34 ετών και η εθνική Ισπανίας ήταν η τρίτη ομάδα που προπονούσε στην καριέρα του. Κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, χάνοντας στον τελικό από τη Λιθουανία, καθοδηγώντας μια γενιά παικτών-ορόσημο για τη χώρα του.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει αποδείξει ότι διαθέτει νοοτροπία νικητή. Το έκανε ως παίκτης και συνεχίζει να το κάνει πλέον και ως προπονητής.

Αυτό φάνηκε άλλωστε και από την είσοδο και την πορεία της Εθνικής Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, κάτι που είχε να συμβεί από το 2008!

Ο Έλληνας κόουτς δεν ξεχωρίζει μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διασυλλογικό. Στον πάγκο του Περιστερίου, στο προπονητικό του ντεμπούτο για δύο χρόνια, πραγματοποίησε μια αξιοθαύμαστη πορεία, κατακτόντας δύο φορές την τρίτη θέση στη Stoiximan GBL, φτάνοντας μέχρι τον τελικό κυπέλλου (2022/23) και έφτασε μέχρι το Final Four του Basketball Champions League, όπου μάλιστα αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς. Ενώ στην πρώτη του χρονιά στην EuroLeague κατάφερε να φτάσει με τη Μονακό μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Όλα αυτά, σε τόσο σύντομο διάστημα που ασκεί την προπονητική του ιδιότητα, είναι αρκετά για να πείσουν ότι το μέλλον επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερα πράγματα για τον «Kill Bill».

