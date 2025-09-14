Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στις μάχες των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ

Το Ευρωμπάσκετ φτάνει στο αποκορύφωμά του και η Stoiximan βρίσκεται στο πλευρό των μεγάλων αναμετρήσεων, προσφέροντας πλήθος επιλογών και Ενισχυμένων Αποδόσεων για τους φίλους του μπάσκετ.

Η Ελλάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με έναν σπουδαίο αγώνα σήμερα στις 17:00, αντιμετωπίζοντας τη Φινλανδία στον μικρό τελικό. Η «γαλανόλευκη» έχει ως κίνητρο την επιστροφή στα μετάλλια έπειτα από 16 χρόνια, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της στο 1.52, την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και την επικράτηση της Φινλανδίας στα 2.75. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το ειδικό στοίχημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το άθροισμα πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του να είναι από 48 και άνω σε απόδοση 2.90. Αντίστοιχα, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Κώστας Σλούκας τουλάχιστον 14 πόντους προσφέρεται στα 2.65, ενώ η επίδοση του Tyler Dorsey με τέσσερα ή περισσότερα τρίποντα αποτιμάται στα 3.20.

Το βράδυ στις 21:00 ακολουθεί ο μεγάλος τελικός του Ευρωμπάσκετ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Τούρκων στα 2.18, την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και την επικράτηση των Γερμανών στο 1.78. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο Franz Wagner να σκοράρει 27 πόντους ή περισσότερους τιμάται στα 3.15, ενώ το ενδεχόμενο το άθροισμα πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του Alperen Sengun να φτάσει τους 45 ή περισσότερους προσφέρεται στα 2.72.

