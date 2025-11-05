«Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Ουπαμεκανό»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κοιτά το... μέλλον και δείχνει αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν!

Με το μέλλον των Ρίντιγκερ και Αλάμπα να βρίσκεται στον... αέρα, οι «μερένχες» εξετάζουν λύσεις έμπειρων ποδοσφαιριστών με παραστάσεις από το υψηλότατο επίπεδο, ώστε να καλύψουν τα κενά στο κέντρο της άμυνάς τους.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το «footmercato», οι Μαδριλένοι φέρεται πως έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Νταγιό Ουπαμεκανό, το συμβόλαιο του οποίου με την Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι!

Ο 27χρονος Γάλλος στόπερ αγωνίζεται στη Γερμανία με τη φανέλα των Βαυαρών από το 2021, μετρώντας συνολικά 166 συμμετοχές με πέντε γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός αρέσει πολύ στον Τσάμπι Αλόνσο που τον γνωρίζει από την Bundesliga, ενώ, σημαντικό ρόλο σε μια πιθανή του μετακίνηση στη Ρεάλ παίζει και το ότι οι Ισπανοί διαθέτουν στις τάξεις τους πολλούς Γάλλους διεθνείς.

Πάντως, η Μπάγερν δεν φαίνεται διατεθειμένη να χάσει τον ποδοσφαιριστή τόσο απλά, αφού, του έχει κατατεθεί ήδη συμβόλαιο για επέκταση της συνεργασίας τους.

