Γιάννης Αντετοκούνμπο-Αλπερέν Σενγκούν: All Star μάχη στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ

Είναι οι δύο μεγαλύτεροι σταρ που οι ομάδες τους έχουν επιβιώσει στο Ευρωμπάσκετ φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν ρίχνουν την εκτυφλωτική τους λάμψη πάνω στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία (21:00).

Θα είναι η όγδοη φορά που οι δυο σούπερ σταρ θα τεθούν αντιμέτωποι, καθώς είχαν προηγηθεί επτά συναντήσεις τους στο ΝΒΑ, στις αναμετρήσεις των Μπακς με τους Ρόκετς. Ο Greek Freak έχει ελαφρά υπεροχή με τέσσερις νίκες έναντι τριών του 23χρονου Τούρκου σέντερ

Πάντως ο 30χρονος mega star του Μιλγουόκι κυριαρχεί σε αυτά τα ματσαρίσματα. Στα επτά παιχνίδια που έχει συναντήσει τον «Άλπι», ο Γιάννης έχει 31,7 πόντους (59,7% στα σουτ), 14,9 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 1,3 τάπες σε 35,2 λεπτά κατά μέσο όρο. Μάλιστα σε τρία ματς είχε 40+ πόντους έχοντας ρεκόρ τους 48 στην ήττα με 112-108 στο Χιούστον στις 6/1/2024.

Στον αντίποδα, ο Σενγκούν στις επτά συναντήσεις του κόντρα στον Αντετοκούνμπο μετρά 16,3 πόντους (με 45% στα σουτ), 8,4 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ σε 28,8 λεπτά κατά μέσο όρο. Το ρεκόρ του είναι οι 23 πόντοι στο πιο πρόσφατο ραντεβού τους, τη νίκη των Ρόκετς με 100-97 στις 25/2/2025.

Οι δύο σούπερ σταρ κάνουν φοβερό Ευρωμπάσκετ. Ο μεν Αντετοκούνμπο έχει 29,8 πόντους (με 72,5% στα δίποντα), 9 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ, 1,4 κλεψίματα, 32 στην αξιολόγηση και +13,4 για την ομάδα του στο διάστημα που αγωνίζεται σε 29,5 λεπτά κατά μέσο όρο. Ο δε Σενγκούν έχει 21,6 πόντους (με 64,1% στα δίποντα), 10,9 ριμπάουντ, 7,1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 32 στην αξιολόγηση και +14,3 για την ομάδα του στο διάστημα που αγωνίζεται, σε 30,2 λεπτά ανά αγώνα.

To δικό τους match-up δεν θα κρίνει τα πάντα στον ημιτελικό της Παρασκευής, αλλά σίγουρα θα κρίνει πολλά...

sport-fm.gr