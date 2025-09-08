ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πριμ του πρωθυπουργού της Γεωργίας στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση επί της Γαλλίας!

Την απόφαση να επιβραβευτεί και οικονομικά η σπουδαία επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ ανακοίνωσε ο Ηρακλί Κομπαχίτζε.

Διαστάσεις εθνικού ζητήματος έχει πάρει στη Γεωργία η πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Η μεγάλη έκπληξη που πέτυχε η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς αποκλείοντας την (εκ των φαβορί) Γαλλία θα ανταμειφθεί και σε οικονομικό επίπεδο από το κράτος.

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας, Ηρακλί Κομπαχίτζε, θα δοθεί μεγάλο πριμ για τη συγκεκριμένη επιτυχία, το οποίο θα επαναληφθεί αν η ομάδα προχωρήσει κι άλλο στη διοργάνωση.

Δήλωσε συγκεκριμένα:

«Εφόσον πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ, θα ήθελα να το γιορτάσω με ένα κατάλληλο χρηματικό μπόνους από την κυβέρνηση. Θα διαθέσουμε 3 εκατ. λέβα (948.000 ευρώ) για την επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί και για κάθε μελλοντική νίκη στο Ευρωμπάσκετ».

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

