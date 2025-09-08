Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Ελλάδα - Δανία

Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη δράση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αντιμετωπίζοντας απόψε στις 21:45 τη Δανία. Μετά το ιδανικό ξεκίνημα και την πρώτη της νίκη, η «γαλανόλευκη» αναζητά το «2 στα 2» που θα την εδραιώσει στην κορυφή του 3ου ομίλου και θα της δώσει από νωρίς σαφές προβάδισμα πρόκρισης για το μεγάλο τουρνουά που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η Stoiximan βρίσκεται στο πλευρό των φιλάθλων, προσφέροντας Super Ενισχυμένες Αποδόσεις αλλά και Ανταγωνιστικές Αγορές για κάθε πτυχή του αγώνα.

Η νίκη της Ελλάδος προσφέρεται από την Stoiximan στα 2.71, η ισοπαλία στα 3.21, ενώ η επικράτηση των Δανών στα 3.13. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτιμάται στα 4.50, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις η διπλή ευκαιρία 1Χ σε συνδυασμό με το να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 3.80.

Παράλληλα, στις ειδικές αγορές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στα 3.35, ενώ το να υπάρξουν πάνω από 1,5 δοκάρια αποτιμάται στα 5.45.

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής με τη Δανία υπόσχεται συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό και η Stoiximan φροντίζει να προσφέρει τις πλέον ελκυστικές επιλογές, ώστε οι φίλοι του στοιχήματος να ζήσουν την αναμέτρηση ακόμα πιο έντονα.

