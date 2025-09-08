Υπόκλιση Μπακς στον Giannis!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τεράστια εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη της Εθνικής μπάσκετ επί του Ισραήλ δεν πέρασε απαρατήρητη από την ομάδα του στο ΝΒΑ, τους Μπακς, οι οποίοι αποθέωσαν τον «Greek Freak».

Αποθέωση για Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς. Η ομάδα του Μιλγουόκι εξήρε την απόδοση του «Greek Freak» στο ματς της Εθνικής μπάσκετ κόντρα στο Ισραήλ για τους «16» του Ευρωμπάσκετ κι ανάρτησε στα social media της τα στατιστικά του 30χρονου σταρ από την αναμέτρηση που οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. 37 πόντοι, 10 ριμπάουντ 78% εντός παιδιάς», ανέφερε το αποθεωτικό σχόλιο των πρωταθλητών του 2021, που συνοδεύουν το βίντεο με τα στιγμιότυπα του «Giannis».

 

