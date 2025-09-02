Μάχες για το πλασάρισμα στον τρίτο όμιλο του FIBA EuroBasket 2025 στη Λεμεσό

Η ήδη προκριμένη Ελλάδα, που έχει το απόλυτο 3/3 στον όμιλο, χτυπάει πλέον την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η «Επίσημη Αγαπημένη» έχει απέναντί της την Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση παρά τις καλές της εμφανίσεις, και ψάχνει νίκη για να κλείσει θέση στους «16». Στο παιχνίδι αναμένεται μία ιδιαίτερα ένθερμη κερκίδα και από τις δύο πλευρές.

Αργότερα, στις 18:15, το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Γεωργία, ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα ολοκληρωθεί με τον βραδινό μεσογειακό ντέρμπι, ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία, που θα είναι σημαντικό για τις πρώτες θέσεις του ομίλου.

Τηλεοπτικά, το Κύπρος- Γεωργία και το Ελλάδα-Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα μεταδοθούν τόσο από τον ALPHA Kύπρου, όσο και από το Novasports Start, κανάλι το οποίο θα μεταδώσει και το Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

18:15 Κύπρος - Γεωργία (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Ιταλία - Ισπανία (Novasports Start)