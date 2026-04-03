Ο Σλοτ τα αλλάζει όλα: Έρχεται καλοκαίρι τεράστιων ανακατατάξεων για τη Λίβερπουλ

Η χρονιά της Λίβερπουλ χαρακτηρίζεται από τα αμέτρητα σκαμπανεβάσματα της και παρά το γεγονός ότι πέρσι έφτασε μέχρι και την κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, φέτος ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει τα πατήματα της και ο Άρνε Σλοτ δείχνει αποφασισμένος για να το αλλάξει αυτό.

Το καλοκαίρι που πέρασε οι ανακατανομές του ρόστερ ήταν πολλές και όπως όλα δείχνουν το ίδιο θα συμβεί και στο ερχόμενο μεταγραφικό παζάρι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί ο Ολλανδός τεχνικός είναι διατεθειμένος να θέσει προς πώληση τους Κόντι Χάκπο, Τζο Γκόμεζ, Αλέξις ΜακΆλιστερ και Φεντερίκο Κιέζα. Επιπλέον ακόμη δεν έχει παρθεί τελική απόφαση και για το μέλλον των Κέρτις Τζόουνς, Άντι Ρόμπερτσον και Ιμπραΐμα Κονατέ.

Στο πλαίσιο αυτής της ανοικοδόμησης είναι και η αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί.

