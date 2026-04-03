Όσο νικάει, μπορεί να ελπίζει...

Ναι μεν είναι δύσκολη η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος, μιας και είναι στο -9 από την 3η θέση και στο -7 από την 4η, που ως γνωστό δεν δίνει δεδομένα το «μαγικό» χαρτάκι, όμως η ομάδα του Γκαρσία καλείται να κερδίσει για τρίτη φορά φέτος τον Άρη και να στείλει τα... μηνύματά της. Εφόσον οι άλλες τρεις ομάδες που είναι πιο πάνω, δεν κερδίσουν, τότε αυτόματα μπαίνει ξανά στο κόλπο, για να κρατήσει ανοικτό και αυτό το μονοπάτι για ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού είναι και στην τετράδα του κυπέλλου. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για τους γαλαζοκίτρινους, για να επανέλθουν δυναμικά και να ντοπαριστούν.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η επάνοδος Σταφυλίδη θα δώσει άλλη ώθηση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άλλωστε εκτός επιλογών λόγω καρτών είναι ο Μιρ και άρα η συμμετοχή του κρίνεται απαραίτητη. Εκτός λόγω τραυματισμού θα μείνει ο Μέουρερ ενώ δύσκολα θα προλάβει ο Διαμαντάκος.

Ανώνυμη «ένεση» 10.000

Επιταγή 10000 ευρώ έδωσε στον πρόεδρο Χάρη Φωτίου, ένας πρώην παράγοντας του ΑΠΟΕΛ, που συνείσφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες πριν από δεκαετίες. Όμως θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Είναι η δεύτερη εισφορά με το ίδιο ποσό, αφού προηγήθηκε αυτή από τον ΠΑΝΣΥΦΙ. Μέχρι χθες, λίγο μετά το απόγευμα, 48 ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για οικονομική ενίσχυση, είχαν μαζευτεί περίπου 230.000. Όμως απαιτούνται 5,5 εκατομμύρια και άρα υπάρχει μεγάλος δρόμος, με τη διοίκηση να αναμένει τη συνεισφορά από «δυνατά πορτοφόλια».

Η παρουσία στο γήπεδο

Ο ΑΠΟΕΛ δίνει το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας για τα πλέι οφ και η παρουσία του κόσμου αποτελεί επίσης μία πηγή εισροής ρευστού για τις τρέχουσες ανάγκες. Φυσικά οι διοικούντες ελπίζουν, πως στις 17:00 την Κυριακή, θα ευνοήσουν και οι καιρικές συνθήκες. Πέραν του οικονομικού, επιβάλλεται και η ηθική υποστήριξη.