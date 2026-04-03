Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα πιστεύω πως είναι καλά, σημαντικό όποιος νικήσει το ντέρμπι-Η ΑΕΚ δεν θα αλλάξει την εικόνα της»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο Φάληρο (05/04, 21:00) για την πρεμιέρα των playoffs.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Φάληρο για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League (05/04, 21:00) και δηλώσεις ενόψει του ντέρμπι παραχώρησε στην Cosmote TV ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» εκτίμησε ότι η ομάδα του είναι καλά έχοντας κάνει καλή προετοιμασία πριν τα playoffs, τονίζοντας πως είναι σημαντικό για όποια ομάδα καταφέρει να βγει νικήτρια από το ντέρμπι.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι δεν βλέπει πως η Ένωση θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού και το μοναδικό ερωτηματικό είναι αν θα παίξει με δύο καθαρόαιμους φορ ή όχι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για την προετοιμασία της ομάδας του και το σκεπτικό που μπαίνει στα playoffs: «Πρώτα από όλα, οι ώρες της αλήθειας ήταν και όλες οι ώρες έως τώρα, γιατί αν δεν ήμασταν καλά μέχρι εδώ δεν βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο τώρα. Η ομάδα πιστεύω πως είναι καλά. Είχαμε τρεις έντονες προπονήσεις, στη συνέχεια είχαμε τρεις μέρες ξεκούρασης και ακολούθησαν άλλες τρεις έντονες προπονήσεις. Την Παρασκευή ρίξαμε λίγους τους τόνους και νομίζω γενικά πως έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία για να ξεκινήσουμε δυναμικά τα playoffs».

Για το πόσο σημαντικό θεωρεί το ματς της πρεμιέρα και αν βλέπει φαβορί στη μάχη του τίτλου: «Θα είναι πολύ σημαντικό για όποιον καταφέρει να νικήσει την πρώτη αγωνιστική γιατί ο ηττημένος θα χάσει αυτοπεποίθηση και ο κερδισμένος θα βελτιώσει την ψυχολογία του. Είναι σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικής σημασίας. Είμαστε όλοι τόσο κοντά στην βαθμολογία που οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Σε ότι αφορά τα φαβορί πως οι τρεις πρώτες ομάδες, που έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους, μπορούν να θεωρηθούν πως έχουν ισάριθμες πιθανότητες. Τον Παναθηναϊκό τον βγάζω εκτός γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του. Οι υπόλοιποι τρεις έχουν τις ίδιες πιθανότητες».

Για το αν θα δούμε κάτι διαφορετικό στα playoffs και αν θα αλλάξει κάτι στην ρουτίνα της ομάδας: «Σε δύο χρόνια αλλάξαμε κάτι από αυτά που κάναμε; Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σε ότι αφορά την ρουτίνα μας, όχι δεν θα αλλάξω κάτι. Δεν μου αρέσει γενικά να αλλάζω πάρα πολύ τα πράγματα. Έχουμε πει πως για την πρώτη αγωνιστική θα μείνουμε στο προπονητικό μας κέντρο την παραμονή του αγώνα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα το ακολουθήσουμε σε όλα τα ματς των playoffs. Θα το κάνουμε τώρα και μετά θα κρίνουν οι παίκτες αν αισθάνονται πως ξεκουράζονται καλύτερα εδώ ή στα σπίτια τους με τις οικογένειες τους».

Για την ΑΕΚ, τα ματς με την Ράγιο και το ντέρμπι της Κυριακής: «Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό είναι πολύ για εκείνους γιατί δείχνει πως τα πράγματα τα έχουν καλά και τους ανεβάζει σίγουρα την αυτοπεποίθηση. Παίζουν απέναντι σε μια ισπανική ομάδα η οποία βρίσκεται κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο είναι ένα πολύ καλό σύνολο με γρήγορους ποδοσφαιριστές και νομίζω πως θα είναι δύο παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παιχνίδια που θα δυσκολέψουν αρκετά την ΑΕΚ.Τώρα για το μεταξύ μας παιχνίδι, νομίζω πως κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να αλλάξει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και η ΑΕΚ νομίζω θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο γιατί αυτός ο τρόπος την έχει φέρει έως εδώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα παίξει με δύο επιθετικούς ή με ποιους δύο επιθετικούς γιατί στα τελευταία παιχνίδια κάνει αλλαγές, ωστόσο νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει γενικότερα την εικόνα της».

