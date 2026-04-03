Η Σαουδική Αραβία εντείνει τις προσπάθειες της για να αποκτήσει τον Σαλάχ

Τίτλοι τέλους πέφτουν στην θρυλική καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Ο Αιγύπτιος μύθος θα αποχωρίσει από τον σύλλογο στο φινάλε της σεζόν και αναζητεί ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Για την περίπτωση του σαφώς έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να τον χρυσοπληρώσει για να τον πείσει να αγωνιστεί στη χώρα.

Ολόκληρη η Σαουδική Αραβία είναι αποφασισμένη να τον πιέσει ασφυκτικά και μάλιστα στόχος είναι η δύο πλευρές να δώσουν χέρια πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το μέλλον του Σαλάχ παραμένει ακόμη στον αέρα, ωστόσο οι μνηστήρες φαίνεται πως είναι πολλοί και μάλιστα ιδιαίτερα αποφασισμένοι.