Νίκη στο ρελαντί και δεύτερο ροζ φύλλο για την Ελλάδα στο ιστορικό παιχνίδι με την Κύπρο

Πριν από την έναρξη του αγώνα ακούστηκε ο κοινός Εθνικός Ύμνος, τον οποίο ερμήνευσε ο τραγουδιστής Σταύρος Κωνσταντίνου.

Ιστορικές στιγμές γράφτηκαν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, με την πρώτη επίσημη αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, για τη δεύτερη αγωνιστική του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, με νικήτρια την Ελλάδα η οποία επικράτησε με 69-96, στην παρουσία σχεδόν οκτώ χιλιάδων οπαδών. Αυτό ήταν το δεύτερο ροζ φύλλο για την Εθνική Ελλάδας, καθώς είχε προηγηθεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης η επικράτηση κόντρα στην Ιταλία.

ΜVP του παιχνιδιού αναδείχθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 18 πόντους, τρία τρίποντα, ένα ριμπάουντ και δύο ασίστ. Στους 18 πόντους έφθασε επίσης ο Κωνσταντίνος Μήτογλου. Από πλευράς του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πρώτος στο σκοράρισμα, όπως και στον αγώνα της πρεμιέρας, ήταν ο Κωνταντίνος Σιμιτζής με 16 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Γουίλις με 15 και Τίγκας με 12.

Στα του αγώνα, με βολή του Γουίλις στο 2' και λέι απ του Κουμή στο 3' η Κύπρος πέτυχε τους πρώτους πόντους του αγώνα (3-0), με την Ελλάδα στο 4' να παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με το καλάθι του Ντόρσεϊ. Στο τέλος της πρώτης περιόδου η διαφορά έφθασε τους εννέα πόντους (13-22).

H διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (15-26) μετά τις δυο βολές του Καλαϊτζάκη, ενάμιση λεπτό μετά την έναρξη στο δεύτερο δεκάλεπτο και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα στο υπόλοιπο μέρος της δεύτερης περιόδου που έκλεισε με το τρίποντο του Σαμοντούροφ (31-43).

Η διαφορά έπεσε στους οκτώ στο 24' μετά τις δυο βολές (40-48) του Τίγκα, με την Ελλάδα όμως στη συνέχεια να ανοίγει την ψαλίδα του σκορ και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, που έκλεισε με το δίποντο του Παπανικολάου, προηγείτο με 69-47.

Το τέταρτο δεκάλεπτο η Εθνική Ελλάδας απλά διεύρυνε το υπέρ της αποτέλεσμα παίρνοντας τη νίκη με τελικό σκορ 96-69.

 ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-4347-69, 69-96

 Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (4), Πασιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 2, Γιούνγκ 7, Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2), Γουίλις 15, Στυλιανού 7 (1)

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (4), Λαρεντζάκης 14 (3), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7, Σαμοντούροβ 12 (2), Κ. Αντετοκούνμπο 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (1)

