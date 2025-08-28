Σάρωσε το Βέλγιο κι έδειξε τα «δόντια» της η Γαλλία

«Περίπατος» στην πρεμιέρα για τη Γαλλία. Οι «τρικολόρ» σάρωσαν 92-64 το Βέλγιο για την πρώτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025 που διεξάγεται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας και ξεκίνησε με το «δεξί» την προσπάθεια διάκρισης στη φετινή διοργάνωση, ούσα φιναλίστ της προηγούμενης το 2022, αφήνοντας τους ηττημένους στην αγωνία για την πρώτη τετράδα του γκρουπ.

Οι παίκτες του Φρεντερίκ Φορτέ έφτασαν στο +8 στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου κι, από κι έπειτα, αύξαναν σταθερά τη διαφορά κι έφτασαν μέχρι το τελικό +28.

Πρωταγωνιστές για τους «τρικολόρ» ήταν οι Οκόμπο, Κουλιμπαλί με 12, Γιαμπουσέλε με 11 κι Ιφί με 10 πόντους.

Για τους Βέλγους, ξεχώρισαν οι Βάνβουιν με 13 και Μπακό με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92

sport-fm.gr