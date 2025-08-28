ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025

Όλα είναι έτοιμα για την μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει αναλάβει ποτέ η Κύπρος, το FIBA EuroBasket 2025. Το μεσημέρι της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του γ’ ομίλου.

Όλα τα παιχνίδια θα προβάλλονται τηλεοπτικά από την Novasports, ενώ τα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου και της Εθνικής Ελλάδας θα προβάλλονται παράλληλα και σε ανοιχτή ζώνη από τον ALPHA Κύπρου, όπως και επιλεγμένα παιχνίδια της φάσης των νοκ άουτ μέχρι και τον τελικό.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

15:00 Ισραήλ - Ισλανδία (Novasports 4)

15:00 Γεωργία - Ισπανία (Novasports Start)

18:00 Βέλγιο - Γαλλία (Novasporrts 4)

18:15 Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Σλοβενία - Πολωνία (Novasports 4)

21:30 Ελλάδα - Ιταλία (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

13:30 Γερμανία - Σουηδία (Novasports 4)

14:45 Τουρκία - Τσεχία (Novasports Start)

16:30 Λιθουανία - Μαυροβούνιο (Νοvasports 4)

18:00 Εσθονία - Λετονία (Novasports Start))

20:30 Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4)

21:15 Πορτογαλία - Σερβία (Novasports Start)

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

13:30 Λιθουανία - Γερμανία (Novasports 5)

14:45 Τσεχία - Εσθονία (Novasports 4)

15:00 Ισλανδία - Βέλγιο (Novasports 6)

15:00 Ιταλία - Γεωργία (Novasports Start)

16:30 Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (Novasports 5)

18:00 Λετονία - Σερβία (Novasports 4)

18:00 Γαλλία - Σλοβενία (Novasports 6)

18:15 Κύπρος - Ελλάδα (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

20:30 Μαυροβούνιο - Φινλανδία (Novasports 5)

21:15 Τουρκία - Πορτογαλία (Novasports 4)

21:30 Πoλωνία - Ισραήλ (Novasports 6)

21:30 Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Novasports Start)

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

15:00 Γεωργία - Ελλάδα (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

15:00 Σλοβενία - Βέλγιο (Novasports 4)

18:00 Ισραήλ - Γαλλία (Novasports 4)

18:15 Ισπανία - Κύπρος (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Πολωνία - Ισλανδία (Novasports 4)

21:30 Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (Novasports Start)

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο (Novasports 4)

14:45 Εσθονία - Τουρκία (Novasports Start)

16:30 Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4)

18:00 Πορτογαλία - Λετονία (Novasports Start)

20:30 Φινλανδία - Λιθουανία (Novasports 4)

21:15 Σερβία - Τσεχία (Novasports Start)

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15:00 Βέλγιο - Ισραήλ 15:00 (Novasports 4)

15:00 Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

18:00 Ισλανδία - Σλοβενία 18:00 (Novasports 4)

18:15 Κύπρος - Γεωργία 18:15 (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Γαλλία - Πολωνία 21:30 (Novasports 4)

21:30 Ιταλία - Ισπανία 21:30 (Novasports Start)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

13:30 Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4)

14:45 Εσθονία - Πορτογαλία (Novasports Start)

16:30 Λιθουανία - Σουηδία (Novasports 4)

18:00 Τσεχία - Λετονία (Novasports Start)

20:30 Φινλανδία - Γερμανία (Novasports 4)

21:15 Τουρκία - Σερβία (Novasports Start)

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15:00 Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (Novasports Start)

15:00 Γαλλία - Ισλανδία (Novasports 4)

18:00 Ισραήλ - Σλοβενία (Novasports 4)

18:15 Ιταλία - Κύπρος (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Ισπανία - Ελλάδα 21:30 (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Πολωνία - Βέλγιο 21:30 (Novasports 4)

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση των “16”)

1. Β2 - Α3 (Novasports Start)

2. Α1 - Β4 (Novasports Start)

3. Β1 - Α4 (Novasports Start)

4. Α2 - Β3 (Novasports Start)

Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Φάση των “16”)

5. Γ1 - Δ4 (Novasports Start)

6. Δ2 - Γ3 (Novasports Start)

7. Γ2 - Δ3 (Novasports Start)

8. Δ1 - Γ4 (Novasports Start)

Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45

ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Προμιτελική Φάση)

9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 (Novasports Start)

10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 (Novasports Start)

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Προημιτελική Φάση)

11. Νικήτρια 3 - Νικήτρια 7 (Novasports Start)

12. Νικήτρια 4 - Νικήτρια 8 (Novasports Start)

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ημιτελική Φάση)

13. Νικήτρια 9 - Νικήτρια 10 (Novasports Start)

14. Νικήτρια 11 - Νικήτρια 12 (Novasports Start)

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Τελικοί)

17:00 Μικρός Τελικός (Novasports Start)

21:00 Μεγάλος Τελικός (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

Τα παιχνίδια που θα προβάλει ο ALPHA Κύπρου στη φάση των νοκ άουτ θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

