Μαθητές από το Ριζοκάρπασο στα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στο FIBA EuroBasket 2025

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει χαρά, ψυχαγωγία αλλά και έμπνευση στα παιδιά που μεγαλώνουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της καλαθόσφαιρας και να αισθανθούν μέρος της τεράστιας οικογένειας του αθλητισμού σε μία ιστορική στιγμή, με τη διεξαγωγή, στην Κύπρο και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, του γ’ ομίλου της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης καθώς και τη συμμετοχή σε αυτήν του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Συνοδοιπόρος, στηρίζοντας έμπρακτα τη δράση αυτή, είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), που ανάλαβε πλήρως την κάλυψη των εξόδων διαμονής των παιδιών.

«Η καλαθόσφαιρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από παιχνίδι. Είναι γέφυρα επικοινωνίας, ελπίδας και ενότητας. Με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσουμε τα παιδιά από το Ριζοκάρπασο στους αγώνες της Εθνικής μας, στην μεγαλύτερη και πιο ιστορική στιγμή της ιστορίας της» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΟΚ, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης και συμπληρώνει: «Θέλουμε να γεμίσουν με εικόνες, συναισθήματα και εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για πάντα. Για εμάς, αυτό είναι το πραγματικό νόημα του αθλητισμού».

«Οι οικογένειες των εγκλωβισμένων μας, κυρίως τα παιδιά και μαθητές που διαβιούν στις κατεχόμενες περιοχές μας αποτελούν φορείς ελπίδας και συνέχειας. Η συμμετοχή τους σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως το EuroΒasket στην Κύπρο, αποτελεί έμπρακτη στήριξη, ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους και μια στιγμή χαράς που τους αξίζει» σημειώνει από την πλευρά του ο Επίτροπος Προεδρίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων, κ. Παναγιώτης Παλατές, και προσθέτει: «Ο αθλητισμός είναι δύναμη που ενώνει και εμπνέει και αυτή η εμπειρία θα δώσει στα παιδιά χαρά αλλά και το μήνυμα ότι η πατρίδα τους δεν τα ξεχνά. Είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική πράξη στήριξης, που αναδεικνύει τις αξίες της αλληλεγγύης και της ελπίδας για το μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Κύπρου, στην πρεμιέρα του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket, θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (28/08, 18:15) τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη κι ακολούθως κατά σειρά τις Ελλάδα (30/08, 18:15), Ισπανία (31/08, 18:15), Γεωργία (02/09, 18:15) και Ιταλία (04/09, 18:15).