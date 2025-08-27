ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θρυμμάτισε το Μαυροβούνιο η Γερμανία και έδειξε... άγριες διαθέσεις!

Με κορυφαίους τους Σρέντερ, Βάγκνερ και Ομπστ, η Γερμανία διέλυσε με σκορ 106-76 το Μαυροβούνιο και έδειξε πανέτοιμη να πάει μακριά στο Ευρωμπάσκετ!

Άνετη και... ωραία στην πρεμιέρα η Γερμανία! Η παγκόσμια πρωταθλήτρια νίκησε εύκολα 106-76 το Μαυροβούνιο στο Τάμπερε της Φινλανδίας, και έδειξε έτοιμη για πολύ «υψηλές πτήσεις» στο Ευρωμπάσκετ!

Παρόλο που ο Άλεξ Μουμπρού δεν ήταν στον πάγκο τους λόγω λοίμωξης, οι Γερμανοί δεν ζορίστηκαν να παίξουν το παιχνίδι τους. Το Μαυροβούνιο κατάφερε να είναι ανταγωνιστικό μόνο για ένα ημίχρονο, καθώς στο δεύτερο το ματς έγινε... μονόλογος και οδήγησε στην πολύ εύκολη επικράτηση της Γερμανίας.

Για τους νικητές, ξεχώρισαν τρεις... συνήθεις ύποπτοι. Πρώτος και καλύτερος ο Ντένις Σρέντερ, που μέτρησε 21 πόντους και 4 ασίστ σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, δείχνοντας από νωρίς σε πολύ καλή κατάσταση.

Ακολούθησε με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ ο εκπληκτικός Φραντς Βάγκνερ, ενώ ασταμάτητος με 18 πόντους και 5/6 τρίποντα ήταν ο Αντρέας Ομπστ. Όλοι τους πήραν «ανάσες» στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Aπό το Μαυροβούνιο, που θα παλέψει στα επόμενα ματς με αντιπάλους περισσότερο στα... μέτρα του, 23 πόντους και 10 ριμπάουντ μέτρησε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, ενώ 18 πόντους έβαλε ο Κάιλ Όλμαν.

Tα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

sport-fm.gr 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

