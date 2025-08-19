Βούτσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του έκαναν καλό στον Φουρνιέ»

Χαρούμενος που ο καλός του φίλος, Εβάν Φουρνιέ, βρήκε τον εαυτό του και τη χαρά του μπάσκετ στον Ολυμπιακό είναι ο Νίκολα Βούτσεβιτς. Ο Μαυροβούνιος σέντερ των Μπουλς ήταν επί σειρά ετών συμπαίκτης του Γάλλου στο Ορλάντο και διατηρούν εξαιρετική σχέση, όπως φάνηκε και από τα πρόσφατα αλληλοπειράγματά τους μέσω social media.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Είχε δύο περίπλοκα χρόνια στη Νέα Υόρκη και μετά στο Ντιτρόιτ. Μπορούσες να διακρίνεις ότι δεν ήταν χαρούμενος, ότι δεν είχε το πάθος για το παιχνίδι που έχει κανονικά. Ο Ολυμπιακός με τους οπαδούς του, με την ενέργειά του, του έκανε καλό», ανέφερε ο 34χρονος άσος.