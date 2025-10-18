ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη ανατροπή και νίκη της ΕΘΑ επί του Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλη ανατροπή και νίκη της ΕΘΑ επί του Απόλλωνα

Μετά από ένα φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο η ΕΘΑ πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη, κερδίζοντας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League, με διαφορά ενός καλαθιού, 86-84, τον Απόλλωνα, ο οποίος έμεινε χωρίς ροζ φύλλο για τρίτο αγώνα.

H ομάδα της Έγκωμης πέτυχε το πρώτο καλάθι τοιυ αγώνα με τον Gray (2-0), με τον Απόλλωνα να παίρνει πρώτη φορά προβάδισμα στο 3' με τη βολή του Ιερωνυμίδη (5-6), ενώ στο 9' η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (11-21) μετά το λέι απ του Plet. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρίποντο από τον Adams (13-24).

Στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου η ΕΘΑ με το καλάθι του Powell έφερε το παιχνίδι στα ίσα (30-30), ενώ δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το τρίποντο του Henderson η διαφορά ήταν στους τρεις πόντους (37-40). Ακολούθησε σερί επτά πόντων για τους φιλοξενούμενους που με το λέι απ του Plet στα τελευταία λεπτά της περιόδου άνοιξε την ψαλίδα του σκορ ξανά στους δέκα πόντους (37-47).

Μάλιστα, ο Απόλλωνας με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου αύξησε κι άλλο τη διαφορά και στο 23' οι βολές του Adams, βρήκαν τους «γαλάζιους» στο +14 (41-55). Στα ίδια περίπου επίπεδα (+13) ήταν οι αποστάσεις των δυο ομάδων στο τέλος της τρίτης περιόδου που έκλεισε με καλάθια των Ιερωνυμίδη και Powell στο τελευταίο λεπτό (58-71).

Οι γηπεδούχοι έκαναν φοβερό μπάσιμο στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο και με ένα σερί 15 πόντων στα μισά της περιόδου πήραν το προβάδισμα μετά το τρίποντο του Powell (73-71). Ο Απόλλωνας ισοφάρισε (73-73) με λέι απ του Thomas, με την ΕΘΑ να μπαίνει ξανά μπροστά στο σκορ με λέι απ του Langlais (75-73) στο 36'.

Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος ο Παπαδημητρίου με τρίποντο μείωσε για λογαριασμό των «γαλάζιων» σε 81-79, με την ΕΘΑ να πετυχαίνει να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα και μετά από καλάθι του Γεωργίου και βολή του Gray στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν μπροστά με πέντε πόντους (86-81). Τους τελευταίους πόντους του παιχνιδιού πέτυχε ο Παπαδημητρίου που με τρίποντο έγραψε το τελικό 86-84.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-24, 37-47, 58-71, 86-84

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 27 (2), Henderson 16 (1), Gray 19 (2), Nεοφύτου 5 (1), Langlais 15, Γεωργίου 4, Ηρακλέους, Βλάχος

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 21, Thomas 12, Adams 15 (1), Hλιάδης 7 (1), Ιερωνυμίδης 8 (1), Παπαδημητρίου 6 (2), Χριστοδουλίδης, Καραμπατάκης, Powell 15 (2), Γρίβας

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ένα ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Να φεύγεις με βαθμό από την έδρα της Ανόρθωσης είναι επιτυχία»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Κετσπάγια: «Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Θα έρθουν τα αποτελέσματα που αξίζουμε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα σπριντ στο Όστιν, εγκατέλειψαν οι δύο McLaren!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της ΑΕΚ στο «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Σασπένς, συγκινήσεις και χορταστικός συμβιβασμός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Κάναμε καλή δουλειά, γίγαντας του ποδοσφαίρου η Κρίσταλ Πάλας»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι του Μάρκες και όλα όσα έγιναν στη Λεμεσό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη