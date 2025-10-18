Μεγάλη ανατροπή και νίκη της ΕΘΑ επί του Απόλλωνα

Μετά από ένα φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο η ΕΘΑ πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη, κερδίζοντας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League, με διαφορά ενός καλαθιού, 86-84, τον Απόλλωνα, ο οποίος έμεινε χωρίς ροζ φύλλο για τρίτο αγώνα.

H ομάδα της Έγκωμης πέτυχε το πρώτο καλάθι τοιυ αγώνα με τον Gray (2-0), με τον Απόλλωνα να παίρνει πρώτη φορά προβάδισμα στο 3' με τη βολή του Ιερωνυμίδη (5-6), ενώ στο 9' η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (11-21) μετά το λέι απ του Plet. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρίποντο από τον Adams (13-24).

Στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου η ΕΘΑ με το καλάθι του Powell έφερε το παιχνίδι στα ίσα (30-30), ενώ δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το τρίποντο του Henderson η διαφορά ήταν στους τρεις πόντους (37-40). Ακολούθησε σερί επτά πόντων για τους φιλοξενούμενους που με το λέι απ του Plet στα τελευταία λεπτά της περιόδου άνοιξε την ψαλίδα του σκορ ξανά στους δέκα πόντους (37-47).

Μάλιστα, ο Απόλλωνας με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου αύξησε κι άλλο τη διαφορά και στο 23' οι βολές του Adams, βρήκαν τους «γαλάζιους» στο +14 (41-55). Στα ίδια περίπου επίπεδα (+13) ήταν οι αποστάσεις των δυο ομάδων στο τέλος της τρίτης περιόδου που έκλεισε με καλάθια των Ιερωνυμίδη και Powell στο τελευταίο λεπτό (58-71).

Οι γηπεδούχοι έκαναν φοβερό μπάσιμο στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο και με ένα σερί 15 πόντων στα μισά της περιόδου πήραν το προβάδισμα μετά το τρίποντο του Powell (73-71). Ο Απόλλωνας ισοφάρισε (73-73) με λέι απ του Thomas, με την ΕΘΑ να μπαίνει ξανά μπροστά στο σκορ με λέι απ του Langlais (75-73) στο 36'.

Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος ο Παπαδημητρίου με τρίποντο μείωσε για λογαριασμό των «γαλάζιων» σε 81-79, με την ΕΘΑ να πετυχαίνει να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα και μετά από καλάθι του Γεωργίου και βολή του Gray στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν μπροστά με πέντε πόντους (86-81). Τους τελευταίους πόντους του παιχνιδιού πέτυχε ο Παπαδημητρίου που με τρίποντο έγραψε το τελικό 86-84.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-24, 37-47, 58-71, 86-84

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 27 (2), Henderson 16 (1), Gray 19 (2), Nεοφύτου 5 (1), Langlais 15, Γεωργίου 4, Ηρακλέους, Βλάχος

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 21, Thomas 12, Adams 15 (1), Hλιάδης 7 (1), Ιερωνυμίδης 8 (1), Παπαδημητρίου 6 (2), Χριστοδουλίδης, Καραμπατάκης, Powell 15 (2), Γρίβας