Συνεχίζεται η περιοδεία του επίσημου τρόπαιου του FIBA EuroBasket στην Κύπρο

Συμπληρώθηκε μία εβδομάδα από την παρουσία στην Κύπρο του τροπαίου του FIBA EuroBasket, στα πλαίσια της πιο ιστορικής αθλητικής στιγμής στο νησί, με τη διεξαγωγή προσεχώς ενός από τους ομίλους της διοργάνωσης.

Το ιστορικό τρόπαιο βρίσκεται στη χώρα μας, μιας και αποτελεί τη συνδιοργανώτρια του φετινού Ευρωμπάσκετ μαζί με τις Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία. Υπενθυμίζεται ότι στο νησί θα πραγματοποιηθούν δεκαπέντε αγώνες της διοργάνωσης, όπου πέραν από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα λάβουν μέρος οι Εθνικές Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γεωργίας και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Η επίσημη περιοδεία του τροπαίου ξεκίνησε από τις 14 Μαΐου, οπότε και παρουσιάστηκε στην κλειστή αίθουσα «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», όπου διεξάχθηκαν οι τελικοί του σχολικού προγράμματος «FIBA EuroBasket Goes to School». Από εκεί και πέρα, τις προηγούμενες μέρες, βρέθηκε στο Kings Avenue Mall στην Πάφο, στο MyMall Limassol, στο ιδιωτικό σχολείο Heritage στη Λεμεσό, στο Δημαρχείο Λεμεσού όπου το υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Αρμεύτης και το Δημοτικό Συμβούλιο, και το υψηλότερο κτήριο στην Κύπρο, το One Limassol.

Το τρόπαιο επισκέφθηκε επίσης την Τετάρτη, 21 Μαΐου, στη Λευκωσία τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, η οποία αποτελεί τον Main Event Sponsor της διοργάνωσης, ενώ στην πρωτεύουσα θα βρίσκεται και την Κυριακή, 25 Μαΐου, και συγκεκριμένα στο Nicosia Mall (11:00-17:00). Το ιστορικό μπασκετικό έπαθλο συνοδεύει και η μασκότ της διοργάνωσης, ο Marky Mark.

Τις επόμενες μέρες, το τρόπαιο θα βρεθεί και σε διάφορα σημεία της Λεμεσού, εκεί όπου θα εξελιχθεί και όλη η αγωνιστική δράση του γ' ομίλου από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Την Πέμπτη (22/05), για ένα δίωρο (15:30-17:30) θα είναι στην Μαρίνα Λεμεσού, το Σάββατο (24/05) αρχικά στην οδό Ανεξαρτησίας (09:00-10:30) κι ακολούθως στο MyMall Limassol (11:00-17:00).

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στην ειδική σελίδα της FIBA για το trophy tour του EuroBasket 2025: https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-eurobasket-2025/trophy-tour

Πέραν των δημόσιων εμφανίσεων, κατά τις οποίες ο κόσμος θα έχει ευκαιρία να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο, θα υπάρξουν και εμφανίσεις σε διαδικτυακές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Η περιοδεία του τροπαίου περιλαμβάνει πέρασμα και από τις τέσσερις διοργανώτριες χώρες, μέχρι να καταλήξει στη Ρίγα της Λετονίας, στην όλη που θα κριθεί στις 14 Σεπτεμβρίου ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης.