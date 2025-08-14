Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στην παράταση και η Ομόνοια πάει... Αυστρία - Η Βόλφσμπεργκερ στον δρόμο των πρασίνων

Στην παράταση κρίθηκε ρεβάνς ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες δεν σκόραραν πάλι και έτσι το 0-0 τους οδήγησε στην παράταση, εκεί που ο Καμαρά με μία γκολάρα στο 115΄ έστειλε το «Δικέφαλο» στα πλέι οφ του Europa League και την Αυστριακή ομάδα πάνω στην Ομόνοια.

Οι πράσινοι θα παίξουν εκτός έδρας τον πρώτο τους αγώνα στις 21 Αυγούστου και μία εβδομάδα μετά θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός στο ΓΣΠ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΤΣ

Σε ένα παιχνίδι με δραματικό χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο του σφύριγμα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στην παράταση της Βόλφσμπεργκερ στο «Βέρδερζε Στάντιουμ», παίρνοντας το εισιτήριο για τα Play Off του UEFA Europa League, μετά και το 0-0 της Τούμπας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε στο 115’ ο Μαντί Καμαρά, με τον μέσο από τη Γουινέα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και να δίνει τη λύση στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που είχε και πάλι ως κορυφαίο τον Γίρι Παβλένκα. Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται για τα παιχνίδια κόντρα στη Ριέκα, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι δυο ομάδες μπήκαν αρκετά φοβισμένα στο παιχνίδι, δείγμα του άγχους για την πρόκριση. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη τελική προσπάθεια έγινε στο 20’ και ήταν για τους γηπεδούχους που αναπτύχθηκαν από τα αριστερά, αλλά το πλασέ του Τιερνό Μπαλό ήταν πολύ αδύναμο για να ανησυχήσει τον Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας… θυμήθηκε τις επεμβάσεις του στην Τούμπα, σε ασύλληπτη χαμένη ευκαιρία της Βόλφσμπεργκερ με τη συμπλήρωση 35 λεπτών.

Από εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και απομάκρυνση της μπάλας, ο Ντόνις Αβντιγιάι έβγαλε στον κενό χώρο τον Μπαλό που ξεπέρασε στο σπριντ τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά ο Παβλένκα νίκησε εκ νέου τον 23χρονο επιθετικό με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού. Στο 40’ οι Αυστριακοί απείλησαν εκ νέου, αλλά η κεφαλιά του Νίκολας Βίμερ από το κόρνερ του Αβντιγιάι πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τρίτο ημίχρονο δίχως τελική στην εστία της Βόλφσμπεργκερ.

Ο Λουτσέσκου δεν έκανε αλλαγή στην ενδεκάδα, όμως άλλαξε πτέρυγες τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Ιβανούσετς – κίνηση που έκανε πιο κινητικούς τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε για πρώτη φορά στο 56’, αλλά το φάουλ του Γιάννη Μιχαηλίδη οριακά έξω από τη μεγάλη περιοχή, πέρασε ψηλά. Ο Έλληνας στόπερ ήταν ο πρώτος «ασπρόμαυρος» που βρήκε εστία, αλλά ο Νίκολας Πόλστερ έδιωξε σε κόρνερ το μακρινό σουτ στο 60’. Η αλλαγή σκηνικού οδήγησε τον Ντίτμαρ Κιούμπαουερ σε τριπλή αλλαγή.

Μάλιστα, ένας εκ των τριών, ο Νταβίντ Ατάνγκα, είχε όλες τις προϋποθέσεις για να κάνει ένα σαφώς καλύτερο τελείωμα στο 66’ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Φεντόρ Τσάλοφ φάνηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αλλά η γυριστή κεφαλιά του Ρώσου μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε οριακά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 73’, ο Παβλένκα έκανε μία ακόμη σωτήρια επέμβαση: εξαιρετική κίνηση του Ατάνγκα, ο Γκανέζος γύρισε στον Ντέγιαν Ζούκιτς που προσποιήθηκε και σούταρε για να νικηθεί από τον Τσέχο τερματοφύλακα.

Κι αφού το φαλτσαριστό αριστερό σουτ του Ζίβκοβιτς στο 88’ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πόλστερ, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Στην οποία, με το που ξεκίνησε, ο Πόλστερ χρειάστηκε να κάνει μια σπουδαία επέμβαση στη σέντρα-σουτ του Κωνσταντέλια που κόντραρε και πήγαινε μέσα. Το φιλόδοξο φάουλ του Δημήτρη Πέλκα στο 98’ δε βρήκε στόχο, με τον Λουτσέσκου να περνάει σταδιακά στον αγώνα τους «μικρούς» Ανέστη Μύθου και Δημήτρη Χατσίδη.

Άστοχο ήταν και το δυνατό σουτ του Ζούκιτς στο 111’ για να φτάσουμε στο 115’. Ο Χατσίδης έκλεψε την μπάλα, κόπηκε από τον Βίμερ, αυτή στρώθηκε στον Καμαρά που με ασύλληπτο φαλτσαριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1. Γκολ που τελικά έκρινε την πρόκριση και «έστειλε» τον ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League και πάνω στη Ριέκα – οι Κροάτες απέκλεισαν τη Σέλμπουρν με συνολικό σκορ 4-3. Η Βόλφσμπεργκερ από την άλλη, «υποβιβάζεται» στα Play Off του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια (με συνολικό σκορ 9-0 απέκλεισε την Αράζ).

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ (101’ Νουαϊβου), Πίζινγκερ (106’ Σούλτσνερ), Μάτιτς (85’ Βόλμουτ), Μπαλό (63’ Ατάνγκα), Αγκιέμανγκ (63’ Γκάτερμαγιερ), Αβντιγιάι (63’ Ζούκιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118’ Τέιλορ), Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Τσάλοφ (91’ Μύθου).